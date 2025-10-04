Укр
Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в Шостке

Руслана Заклинская
4 октября 2025, 17:24обновлено 4 октября, 17:57
Городской голова заявил, что из-за атаки РФ Шостка осталась без света, газа и воды.
Россия ударила по вокзалу в Шостке / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Офис Генерального прокурора

Что известно:

  • РФ осуществила двойной удар беспилотниками по вокзалу в Шостке
  • Среди раненых - трое детей
  • Погиб один человек

В субботу, 4 октября, российские оккупанты совершили двойной удар беспилотниками по вокзалу в Шостке Сумской области. Ранены около 30 человек. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, атака была направлена на железнодорожную инфраструктуру и поезда. На месте работают спасатели, медики и железнодорожники, ведется оценка повреждений.

"Враг продолжает тактику ударов по железной дороге - гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать", - подчеркнула Свириденко.

Когда состоялся второй удар БпЛА

По данным ГСЧС Украины, во время атак пострадали семь человек, среди них трое детей. В результате удара БпЛА по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб один человек.

Один из железнодорожных вагонов в Шостке вспыхнул. Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел. К счастью, никто из спасателей не пострадал, пожар удалось ликвидировать.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что поврежден пассажирский поезд "Шостка - Киев" и пригородный поезд. Атака произошла в момент, когда на вокзале находились десятки людей, шла посадка на поезда.

"После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, который мешал ликвидировать последствия, а впоследствии россияне нанесли повторный удар", - отметил Григоров.

По его словам, среди раненых трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет. Старший мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Шостка осталась без света, газа и воды

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что город и несколько населенных пунктов Шосткинской громады в Сумской области остались без электроэнергии, воды и газа из-за массированной атаки российских оккупантов.

"Повреждена электрическая сеть, поврежден водопровод, повреждена система газоснабжения. На железнодорожном пути стояло два поезда, один должен был ехать на Киев... произошло два прилета, ранены семь человек, из них трое детей", - рассказал он.

Мэр призвал жителей оставаться в укрытиях, не паниковать и соблюдать безопасность. Для детей организовано бесплатное горячее питание: сегодня с 17:00 до 20:00, завтра - с 8:00 до 12:00 в Шосткинской детской больнице.

В Сумском филиале "Газмереж" подтвердили повреждения газораспределительных мощностей и призвали жителей ряда сел временно ограничить потребление газа. В частности, это касается населенных пунктов Шостка, Ворониж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка.

РФ может активизировать атаки по Украине - прогноз разведки

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что зимой Россия, вероятно, активизирует удары по энергетической инфраструктуре Украины с целью максимально усложнить жизнь гражданского населения. По его оценке, такой сценарий остается весьма вероятным по нескольким причинам.

"Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил глава разведцентра.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу и поездам в Шостке Сумской области. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Во время ударов горел вагон поезда, исчез свет в городе. Президент Зеленский назвал это террором и призвал мир к решительным действиям против РФ.

В ночь на 3 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине беспилотниками и ракетами. Под обстрелом оказались объекты энергетики и гражданская инфраструктура в Полтаве, Одессе, Днепре и на Харьковщине.

Как сообщал Главред, 3 октября Россия нанесла самый масштабный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Выпущено 35 ракет, включая баллистические, и 60 дронов.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

