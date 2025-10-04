После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограничения

Главное:
- В результате ночной атаки на Черниговщине повреждены объекты энергетики
- В Черниговской области ввели новые графики отключений света
Страна-агрессор Россия сегодня, 4 октября, атаковала дронами Черниговскую область. В результате было повреждено несколько важных объектов электроснабжения.
Как сообщили в Черниговоблэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч пользователей. Энергетики уже приступили к их перезаживлению, но в области продолжат действие графиков отключений электроэнергии.
Какой график будет действовать 4 октября
Черниговская область сегодня будет жить согласно графику почасового отключения электроснабжения. На 4 октября его ввели по принципу отключения три через три. То есть три часа свет у очереди будет, а следующие три - нет.
"Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены. Враг снова испытывает нас на прочность, но мы устоим! Энергетики продолжают восстановление, вы же наберитесь терпения и позаботьтесь о своей безопасности", - добавили в Черниговоблэнерго.
Что россияне продемонстрировали атакой на Черниговщину
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал атаку на энергетическую инфраструктуру Черниговщины, а также газовую в других регионах Украины. По его словам, этот обстрел стал очередным доказательством того, что кремлевский диктатом Владимир Путин не хочет завершать войну.
В то время как Украина атаковала НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, входящий в ТОП-5 российских НПЗ, враг целился по энергетике и людям.
"Путин не хочет завершать войну, которая реально носит идиотский характер, если оценивать все с точки зрения логики", - говорится в сообщении.
Атаки РФ на Черниговскую область - последние новости
Напомним, Главред писал, что этой ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. На местах попадания оккупантов возник пожар.
Накануне, 1 октября, стало известно, что российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом.
26 сентября Россия также атаковала энергетические объекты Чернигова и области. Сообщалось о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением зафиксировали в Чернигове и Черниговском районе.
