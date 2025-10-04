После ударов РФ в Украине вводят графики отключения света: где действуют ограничения

В одной из областей Украины электроэнергию вынуждены отключать аж на 3 часа для каждой очереди.

Как на Черниговщине будут отключать электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В результате ночной атаки на Черниговщине повреждены объекты энергетики

В Черниговской области ввели новые графики отключений света

Страна-агрессор Россия сегодня, 4 октября, атаковала дронами Черниговскую область. В результате было повреждено несколько важных объектов электроснабжения.

Как сообщили в Черниговоблэнерго, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч пользователей. Энергетики уже приступили к их перезаживлению, но в области продолжат действие графиков отключений электроэнергии.

Какой график будет действовать 4 октября

Черниговская область сегодня будет жить согласно графику почасового отключения электроснабжения. На 4 октября его ввели по принципу отключения три через три. То есть три часа свет у очереди будет, а следующие три - нет.

"Делаем все возможное, чтобы дополнительных отключений, несмотря на ситуацию, не было. Более того - надеемся, что не в пиковые часы отключения будут даже облегчены. Враг снова испытывает нас на прочность, но мы устоим! Энергетики продолжают восстановление, вы же наберитесь терпения и позаботьтесь о своей безопасности", - добавили в Черниговоблэнерго.

Что россияне продемонстрировали атакой на Черниговщину

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал атаку на энергетическую инфраструктуру Черниговщины, а также газовую в других регионах Украины. По его словам, этот обстрел стал очередным доказательством того, что кремлевский диктатом Владимир Путин не хочет завершать войну.

В то время как Украина атаковала НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, входящий в ТОП-5 российских НПЗ, враг целился по энергетике и людям.

"Путин не хочет завершать войну, которая реально носит идиотский характер, если оценивать все с точки зрения логики", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на Черниговскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что этой ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. На местах попадания оккупантов возник пожар.

Накануне, 1 октября, стало известно, что российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом.

26 сентября Россия также атаковала энергетические объекты Чернигова и области. Сообщалось о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением зафиксировали в Чернигове и Черниговском районе.

