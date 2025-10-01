В Киеве - взрывы: город атаковали вражеские дроны

Кратко:
- В Киеве объявлена воздушная тревога
- В ВС ВСУ предупредили об угрозе дронов
Утром в среду, 1 января, в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Вероятно, это работают силы ПВО. Официальной информации пока нет.
В Воздушных силах ВСУ сообщили в 05:59 утра о движении ударного беспилотника в направлении населенного пункта Дымер в Киевской области.
Позже сообщалось о БпЛА над Киевским водохранилищем курсом на юг.
"Киев. Угроза применения ударного БПЛА с севера", - сообщили в ВС ВСУ в 07:23.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, ночью 1 октября в Харькове прогремела серия взрывов. Армия РФ массированно атаковала город управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и баллистическими ракетами. В городе разрушены частные дома, вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.
Ночью 30 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.
В Сумской области погибла семья с двумя детьми. В селе Чернеччина Краснопольской громады из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.
Последняя масштабная атака России против Украины 28 сентября длилась более 12 часов. Оккупанты запустили почти 500 ударных дронов и более 40 ракет, среди которых были и "Кинжалы".
По данным ГосЧС, пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.
