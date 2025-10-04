Укр
Вернули контроль и вытесняют россиян: ISW сообщили о прорыве ВСУ на фронте

Анна Косик
4 октября 2025, 08:57
Контратаки украинских военных заставляют оккупантов отходить с занятых позиций и даже населенных пунктов.
ISW, карта ISW
Как изменилась ситуация на фронте

Что сообщили аналитики:

  • Украинские военные контратакуют на фронте
  • Успех ВСУ зафиксирован в районе Покровска и на Днепропетровщине
  • Россияне захватили один украинский вокзал на Харьковщине

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают попытки наступления в Донецкой и Харьковской областях. Но даже несмотря на сложную ситуацию на фронте украинским военным удается контратаковать и отбивать утраченные позиции.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW). По их данным, у обеих армий есть продвижение на двух ключевых направлениях фронта.

Где удалось отбить территории ВСУ

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 2 октября, на которых видно прорыв украинских военных вперед на северные окраины населенного пункта Лысовка, что к юго-востоку от Покровска.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Кадры от 3 октября подтверждают, что украинские военные удерживают позиции, или уже продвинулись в южном Покровске в тех районах, которые ранее, согласно заявлениям россиян, якобы находились под их контролем.

Успех у ВСУ есть и в Днепропетровской области. Силы обороны, согласно кадрам от 3 октября, отбили населенные пункты Сосновка и Вербово, которые расположены к юго-востоку от Великомихайловки.

Какие успехи оккупантов зафиксировали аналитики

Геолокационные кадры от 3 октября свидетельствуют о продвижении оккупантов на севере Харьковщины. В частности враг прошел вперед вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска и захватил местный железнодорожный вокзал.

Также россияне на Новопавловском направлении продвинулись к восточной части населенного пункта Ивановка, что к юго-западу от Новопавловки.

Успех ВСУ на Днепропетровщине может быть более масштабный

Главред писал, что по данным проекта DeepState, украинские защитники в сентябре осуществили зачистку сразу четырех, а не двух населенных пунктов Днепропетровской области. Речь идет о Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Январском.

Бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что сейчас линия фронта в Украине стабилизирована, армия страны-агрессора России не имеет быстрого продвижения, но, возможно, ВСУ придется оставить Купянск.

Ранее стало известно, что осенью и зимой этого года российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от города Покровск, что в Донецкой области.

Накануне командование 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опровергло заявление россиян о якобы захвате ими населенного пункта Вербово Днепропетровской области.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

