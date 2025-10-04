Укр
Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 октября 2025, 03:05
Эта магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия.
  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украина находится под влиянием очень сильной магнитной бури. Об этом сообщает meteoagent.

3 октября страну атаковала очень сильная магнитная буря, мощность которой достигла шести баллов. Ожидается, что 4 октября она станет слабее и опустится до четырех баллов, после чего станет 3-балльной.

Британская геологическая служба предупреждает, что в дальнейшем мощность магнитной бури может усилиться. В течение следующих нескольких дней будут активные периоды, когда шторм будет достигать пика. После этого буря пойдет на спад.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С и М. Сообщается, что 4 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 69 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

