ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза 'открытия ворот'

Эксперт напомнил, что к западу от Купянска тоже есть украинские войска.

Какая ситуация в Купянске

Главное из заявления эксперта:

Ситуация на фронте пока стабильная

ВСУ может быть тяжело в Купянске

Украинские военные могут выйти из этого города

Сейчас линия фронта в Украине стабилизирована, армия страны-агрессора России не имеет быстрого продвижения, но, возможно, ВСУ придется оставить Купянск. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Киев24.

Он заявил, что у него "плохие ощущения" по поводу Купянска, где Силам обороны может быть трудно.

"Там уже идут боевые действия в городе непосредственно. Мне кажется, что нас ожидает определенная опасность. Возможно, даже придется выйти из этого города. Возможно", - подчеркнул эксперт.

Гетьман также добавил, что уход наших защитников из Купянска не означает "открытие ворот" для дальнейшего продвижения врага.

"К западу от Купянска тоже есть наши войска. И там есть позиции, которые мы должны занимать, уже построены фортификации", - подчеркнул он.

По его словам, если посмотреть стратегически, то линия фронта стабилизирована.

"Хотя кое-где есть продвижение (россиян, - ред.), но это не означает, что она нестабильна. Она стабильна", - подытожил майор запаса.

Какова ситуация в Купянске

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук рассказывал, что группы противника просачиваются в северные районы Купянска и пытаются закрепиться в многоэтажках.

Он подчеркнул, что сейчас наши военные работают над локализацией и ликвидацией российских группировок, которые попали в город.

"Россияне и в дальнейшем будут пытаться прорвать украинскую оборону, но Купянск, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, им не по зубам", - считает эксперт.

Купянск

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявляли, что российская оккупационная армия развивает наступление с Донбасса на Запорожскую и Днепропетровскую области. На Новопавловском направлении оккупанты захватили три населенных пункта и продвинулись в районе еще двух.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области.

В то же время, начальник отделения объединенной огневой поддержки 115-й ОМБР Олег (Мартын) сообщал, что в Купянске Харьковской области идут ожесточенные бои, но угрозы полного захвата города врагом сейчас нет.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор НГУ в отставке. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

