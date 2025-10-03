ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза 'открытия ворот'

Главное из заявления эксперта:
- Ситуация на фронте пока стабильная
- ВСУ может быть тяжело в Купянске
- Украинские военные могут выйти из этого города
Сейчас линия фронта в Украине стабилизирована, армия страны-агрессора России не имеет быстрого продвижения, но, возможно, ВСУ придется оставить Купянск. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Киев24.
Он заявил, что у него "плохие ощущения" по поводу Купянска, где Силам обороны может быть трудно.
"Там уже идут боевые действия в городе непосредственно. Мне кажется, что нас ожидает определенная опасность. Возможно, даже придется выйти из этого города. Возможно", - подчеркнул эксперт.
Гетьман также добавил, что уход наших защитников из Купянска не означает "открытие ворот" для дальнейшего продвижения врага.
"К западу от Купянска тоже есть наши войска. И там есть позиции, которые мы должны занимать, уже построены фортификации", - подчеркнул он.
По его словам, если посмотреть стратегически, то линия фронта стабилизирована.
"Хотя кое-где есть продвижение (россиян, - ред.), но это не означает, что она нестабильна. Она стабильна", - подытожил майор запаса.
Какова ситуация в Купянске
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук рассказывал, что группы противника просачиваются в северные районы Купянска и пытаются закрепиться в многоэтажках.
Он подчеркнул, что сейчас наши военные работают над локализацией и ликвидацией российских группировок, которые попали в город.
"Россияне и в дальнейшем будут пытаться прорвать украинскую оборону, но Купянск, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, им не по зубам", - считает эксперт.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявляли, что российская оккупационная армия развивает наступление с Донбасса на Запорожскую и Днепропетровскую области. На Новопавловском направлении оккупанты захватили три населенных пункта и продвинулись в районе еще двух.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области.
В то же время, начальник отделения объединенной огневой поддержки 115-й ОМБР Олег (Мартын) сообщал, что в Купянске Харьковской области идут ожесточенные бои, но угрозы полного захвата города врагом сейчас нет.
О персоне: Алексей Гетьман
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор НГУ в отставке. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
