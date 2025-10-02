Укр
Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

Мария Николишин
2 октября 2025, 08:26
Военный отметил, что операции в городе ведутся очень аккуратно.
Бои за Купянск / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap

Главное из заявления военного:

  • В Купянске сейчас идут ожесточенные бои
  • Оккупантам трудно продвигаться среди домов
  • Полного захвата города пока нет

В Купянске Харьковской области идут ожесточенные бои, но угрозы полного захвата города врагом сейчас нет. Об этом заявил начальник отделения объединенной огневой поддержки 115-й ОМБР Олег (Мартын) в эфире Киев24.

Он отметил, что противнику трудно продвигаться среди домов.

"Надо понимать, что это населенный пункт. И ведение боевых действий в населенном пункте очень отличается. Противник не может так быстро передвигаться, как полем или посадками. Ему это тяжело делать, потому что много домов. Что наши позиции могут быть в любом месте, что их", - говорится в сообщении.

По его словам, из-за этого бои ведутся очень аккуратно и осторожно.

"Я думаю, что мы сможем все удержать, отбить и продолжить эффективно уничтожать врага", - отметил боец.

Планы РФ на Купянск

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявил, что россиянам нужен Купянск по двум причинам.

"Чтобы, во-первых, срезать нашу логистику на Лиманском направлении, которая сейчас очень важна. Во-вторых, и что главное - контроль над Купянском дает преимущество в использовании рокадной железной дороги, которая простирается вдоль линии фронта от Харькова до Луганщины, и позволяет маневрировать силами", - отметил он.

Эксперт также добавил, что главное для россиян в Купянском районе - не сам Купянск, а Купянск-Узловой.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко заявил, что летняя наступательная кампания России перешла в осеннюю фазу, и битва за Донбасс продолжается с новой интенсивностью.

Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов считает, что российские оккупанты планируют сосредотачивать свое наступление на двух направлениях - Покровском и Добропольском.

В то же время, пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин сказал, что ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба.

Читайте также:

Об источнике: Киев24

Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск новости Украины война России и Украины Купянское направление Фронт
