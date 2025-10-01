Россия усилила давление: офицер раскрыл, почему Донетчина так важна для Кремля

Силы обороны держат укрепления Донбасса и не позволяют врагу осуществить задуманное.

Наступление России на Донбасс продолжается, осенняя кампания перешла в активную фазу

Силы обороны удерживают ключевые укрепления Донецкой области уже 3,5 года

Летняя наступательная кампания России перешла в осеннюю фазу, и битва за Донбасс продолжается с новой интенсивностью. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.

"Цели противника остались неизменными. Силы обороны контролируют целую полосу мощных крепостей-укреплений, которые находятся в Донецкой области. Начиная с Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и до Доброполья, Покровска, Мирнограда. Это все наши крепости, которые враг не может взять все эти три с половиной года", - сказал Ильенко. видео дня

Политическая цель российского наступления

По его словам, для россиян наступление в Донецкой области имеет не только стратегическое и военное, но и политическое значение.

"На так называемых переговорах, которые были в частности на Аляске, Путин требовал, чтобы украинцы сдали всю Донецкую область, и, очевидно, сейчас он бросает все остатки сил, чтобы реализовать это силой. Сейчас Силы обороны держат позиции, чтобы не допустить врага вглубь нашей страны, не дать ему просочиться, прорвать наши оборонительные линии", - добавил Ильенко.

Ситуация на востоке Украины

Главред писал что, российские оккупанты пытаются сосредоточить свои усилия на двух ключевых направлениях - Покровском и Добропольском. Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

По его словам, ситуация на фронте остается сложной: противник активно штурмует позиции украинских сил, создавая преимущество в живой силе и технике в 5-6 раз.

"Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки", - подчеркнул Гнатов.

Он также подчеркнул, что самая напряженная ситуация наблюдается на востоке Украины, где российские войска имеют существенное преимущество и при поддержке авиации, артиллерии и массового применения ударных БпЛА продолжают наступательные действия высокой интенсивности.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Кроме того, ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба. Об этом Армия TV рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

