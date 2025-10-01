Укр
"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

Руслан Иваненко
1 октября 2025, 21:33
638
Эксперты подтвердили, что Длинный Нептун решает сложные технические задачи и сочетает дальность и вес боеголовки.
РК360Л способна одновременно поражать морские и наземные цели

О главном:

  • Разработчики одновременно увеличили дальность и вес боеголовки
  • Полет обеспечен над сушей без спутниковой навигации

На киевской интерактивной выставке под брендом "Оружие" показали модернизированный комплекс "Нептун Д" и обновленную ракету РК360Л. По данным экспертов Defence Express, обнародованные технические характеристики оказались заметно отличными от предыдущей противокорабельной версии Р360.

Ключевые характеристики

  • Дальность полета: 1000 км (в 3,5 раза больше задекларированных 280 км у противокорабельной версии Р360).
  • Вес боевой части: 260 кг (против 150 кг у противокорабельного варианта).
  • Размеры: длина - 6 метров (без ускорителя), что примерно на 1,5 м больше предыдущей версии; диаметр корпуса вырос с 38 см до около 50 см.

Аналитики подчеркивают, что одновременное увеличение дальности и веса боеприпаса - неожиданный технический ход: "Но, несмотря на кратное увеличение дальности полета, вес боевой части "Длинного Нептуна", РК360Л, также вырос - 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии. И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что обычно большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части".

видео дня

Что это означает технически

Эксперты Defence Express отмечают, что разработчикам удалось решить две сложные задачи одновременно - увеличить расстояние полета и мощность боеголовки.

Как отмечают аналитики, это также открывает возможность регулировать соотношение топлива и веса боеголовки под различные боевые нужды:

"Более того, это означает техническую возможность ценой уменьшения объема топливных баков и дальности полета увеличить общий вес боевой части".

Способность поражать различные типы целей

По данным экспертов, РК360Л сохранена с возможностью поражения как наземных, так и морских целей, что свидетельствует о сохранении способности атаковать движущиеся объекты.

О системе наведения производитель официально не сообщал, но аналитики делают предположения: "Еще один очень важный аспект - указана возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения движущихся объектов. В то же время система наведения не раскрыта, но из-за отметки о возможности атаки кораблей возможно сделать предположение, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась".

ракета Нептун инфографика
Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Вызовы и навигация над сушей

Эксперты также обращают внимание на сложность задачи обеспечения долговременного полета над сушей, по сравнению с полетом над морем. По их анализу, в РК360Л решено несколько важных технических задач:

  • полет над переменным рельефом местности;
  • возможность выполнять маршрут без спутниковой навигации;
  • точное поражение наземных целей, что сложнее, чем наведение на большой металлический объект на фоне моря.

Как подытожили аналитики, в обновленной версии одновременно увеличена дальность и масса боевой части.

Как сообщал Главред, Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный урон в любой европейской части России.

Кроме того, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, имеет значительный потенциал модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк".

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет Ад. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

22:26Экономика
На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

На ЧАЭС произошла чрезвычайная ситуация после обстрела РФ

20:59Война
С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

20:53Мир
