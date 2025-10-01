"Длинный Нептун" получил мощный апгрейд: эксперты намекнули на "приятный сюрприз"

Эксперты подтвердили, что Длинный Нептун решает сложные технические задачи и сочетает дальность и вес боеголовки.

РК360Л способна одновременно поражать морские и наземные цели / Коллаж: Главред, фото: Википедия

О главном:

Разработчики одновременно увеличили дальность и вес боеголовки

Полет обеспечен над сушей без спутниковой навигации

На киевской интерактивной выставке под брендом "Оружие" показали модернизированный комплекс "Нептун Д" и обновленную ракету РК360Л. По данным экспертов Defence Express, обнародованные технические характеристики оказались заметно отличными от предыдущей противокорабельной версии Р360.

Ключевые характеристики

Дальность полета: 1000 км (в 3,5 раза больше задекларированных 280 км у противокорабельной версии Р360).

Вес боевой части: 260 кг (против 150 кг у противокорабельного варианта).

Размеры: длина - 6 метров (без ускорителя), что примерно на 1,5 м больше предыдущей версии; диаметр корпуса вырос с 38 см до около 50 см.

Аналитики подчеркивают, что одновременное увеличение дальности и веса боеприпаса - неожиданный технический ход: "Но, несмотря на кратное увеличение дальности полета, вес боевой части "Длинного Нептуна", РК360Л, также вырос - 260 кг против 150 кг в противокорабельной версии. И это действительно очень неожиданный сюрприз, потому что обычно большая дальность полета ракет достигается именно уменьшением боевой части".

Что это означает технически

Эксперты Defence Express отмечают, что разработчикам удалось решить две сложные задачи одновременно - увеличить расстояние полета и мощность боеголовки.

Как отмечают аналитики, это также открывает возможность регулировать соотношение топлива и веса боеголовки под различные боевые нужды:

"Более того, это означает техническую возможность ценой уменьшения объема топливных баков и дальности полета увеличить общий вес боевой части".

Способность поражать различные типы целей

По данным экспертов, РК360Л сохранена с возможностью поражения как наземных, так и морских целей, что свидетельствует о сохранении способности атаковать движущиеся объекты.

О системе наведения производитель официально не сообщал, но аналитики делают предположения: "Еще один очень важный аспект - указана возможность поражения как наземных, так и морских целей. То есть ракета продолжает иметь возможность поражения движущихся объектов. В то же время система наведения не раскрыта, но из-за отметки о возможности атаки кораблей возможно сделать предположение, что активная радиолокационная головка самонаведения в РК360Л осталась".

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Вызовы и навигация над сушей

Эксперты также обращают внимание на сложность задачи обеспечения долговременного полета над сушей, по сравнению с полетом над морем. По их анализу, в РК360Л решено несколько важных технических задач:

полет над переменным рельефом местности;

возможность выполнять маршрут без спутниковой навигации;

точное поражение наземных целей, что сложнее, чем наведение на большой металлический объект на фоне моря.

Как подытожили аналитики, в обновленной версии одновременно увеличена дальность и масса боевой части.

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

