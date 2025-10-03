Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

Эксперт считает, что у Украины недостаточно ресурсов для большой высадки десанта.

https://glavred.info/front/masshtabnaya-vysadka-desanta-ekspert-skazal-mogut-li-vsu-prorvatsya-v-krym-10703504.html Ссылка скопирована

Высадка десанта в Крыму / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Высадка крупного десанта в Крыму пока маловероятна

Для этого нужны большие десантные корабли

Однако, ВСУ могут наращивать удары по Крымскому мосту

Сейчас возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"SkyNews пишут о возможности морского десанта. Это у меня вызывает улыбку. Когда мы говорим о высадке ДРГ, какой-то небольшой группы - это реально. И это уже несколько раз было. И на морские вышки высаживались. И на берег высаживались. Но, когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.

Удары по Крымскому мосту

В то же время, эксперт считает, что Крымский мост будет приоритетной целью для ударов, пока не будет уничтожен.

Но Нарожный добавил, что реализовать удар по мосту очень сложно.

"Враг сосредоточил вблизи Керченского моста огромное количество ПВО. У них там стоят аэрозольные системы, задачи которых распылить в воздухе огромные облака дыма, специального аэрозоля, для того, чтобы не могли работать беспилотники с визуальным наведением", - подытожил он.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Могут ли ВСУ освободить Крым

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, если ВСУ сломают российскую армию, то за три-четыре года можно вернуть территории, особенно Крым и сухопутный коридор, потому что их освобождать легче всего.

Он также добавил, что Донбасс будет сложно освобождать без развала России, поскольку там серьезный тыл.

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Призраки" уничтожило во временно оккупированном Крыму два российских самолета и береговые радиолокационные станции.

21 сентября бойцы Главного управлении разведки Минобороны Украины осуществили успешную атаку по военным объектам на территории временно оккупированного Россией Крыма. В результате удара поражены 3 многоцелевых вертолета и РЛС "Небо-У".

В то же время, представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук сказал, что Силы обороны Украины пока не разрушили Крымский мост из-за того, что оккупанты используют все имеющиеся средства для его защиты.

Читайте также:

О персоне: Павел Нарожный Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред