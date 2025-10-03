Укр
РФ наступает из Донбасса в сторону двух областей, захвачены три села - DeepState

Анна Ярославская
3 октября 2025, 10:41обновлено 3 октября, 11:15
Генштаб ВСУ сообщил о масштабных атаках армии РФ и тяжёлых потерях захватчиков.
Фронт, карта
ВСУ отражают атаки на 12 направлениях / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Кратко:

  • Российские войска развивают наступление на Днепропетровскую и Запорожскую области
  • Продолжаются тяжёлые бои за посёлок Зелёный Гай, который остаётся в "серой зоне"
  • За сутки произошло 162 боестолкновения

Российская оккупационная армия развивает наступление из Донбасса на Запорожскую и Днепропетровскую области. На новопавловском направлении оккупанты захватили три населенных пункта и продвинулись в районе еще двух. Об этом сообщил OSINT-проект DeepState.

Вечером 2 октября мониторы сообщили, что в Днепропетровской области войска РФ оккупировали села Березовое и Калиновское, а также продвинулись здесь вблизи Вороного.

Далее на юг, уже в пределах Запорожской области, враг захватил село Ольговское, а кроме того имел успех в районе Новоивановки.

Ситуация на фронте
Ситуация на фронте / Карта DeepState

На новопавловском направлении обозреватели фиксируют стремительный перенос вражеского наступления из Донецкого региона на территорию Днепропетровской и Запорожской областей.

В Донецкой области, на покровском направлении в районе поселка Зеленый Гай в Волновахском районе, ведутся активные боевые действия.

Обозреватели говорят, что россияне уже длительное время пытаются оккупировать поселок, ВСУ одновременно проводят регулярные зачистки населенного пункта, который давно держится в серой зоне.

Зеленый Гай
Зеленый Гай / Карта DeepState

В DeepState говорят, что Зеленый Гай важен для россиян как позиция перед административной границей Днепропетровской и Донецкой областей и селом Ивановка, на которое они в последнее время перебросили свое внимание.

Зеленый Гай должен стать тем опорным пунктом и местом накопления пехоты, из которого врагу должно быть легче продвигаться дальше. Но украинские военные не дают россиянам реализовать их задачи.

Утром 3 октября аналитики сообщили, что оккупанты продвинулись вблизи Новоивановки и Вербового на Запорожье, а также возле Белой Горы и Шандриголового на Донбассе.

Новоивановка
Новоивановка / Карта DeepState
Вербовое
Вербовое / Карта DeepState
Белая Гора
Белая Гора / Карта DeepState
Шандриголово
Шандриголово / Карта DeepState

Что говорят в Генштабе ВСУ

В утренней сводке говорится, что за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестокновения. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемых авиабомбы.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасиловка.

На Купянском направлении вчера произошли три атаки армии РФ. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Колодязи, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Проминь, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровского.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новогригоровка, Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасиловское, Сичневе, Березово.

На Гуляйпольском направлении зафиксированы пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 970 человек.Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 273 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 44 единицы автомобильной техники оккупантов.

Потери армии РФ за сутки
Потери армии РФ за сутки / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба. Как рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин, из-за сильных ветров враг не может эффективно использовать дроны, а пехотные штурмы оккупационной армии страны-агрессора России заканчиваются серьезными потерями.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области.

Аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что осенью будет продолжаться активная фаза российского наступления. Оккупанты стремятся устроить в Запорожье режим террора над гражданским населением, похожий на тот, который они реализовали на Херсонщине. Андрющенко призвал жителей Запорожья выехать.

Что готовит враг на востоке Украины: мнение эксперта

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор телеграмм-канала "Офицер" рассказал, что российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении. Напряжение растет как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области.

Он отметил, что россияне пытаются проникнуть в Покровск небольшими группами, чтобы создать хаос в тылу.

На направлении Днепропетровской области враг проводит постоянные пехотные штурмы.

"Прут пехотными штурмами нон-стопом 24/7", - отметил военный.

По его словам, такого не наблюдалось с начала лета.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Главное за день

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

12:00Фронт
Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧС

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧС

11:30Украина
Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:52Мир
Популярное

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

12:09

Гороскоп на октябрь для Козерогов: когда покупать жильё, а когда избегать ссор

12:00

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

11:52

Британия и США помогают Украине бить по целям в России – Financial Times

11:47

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

11:40

Можно ли греть мед: шеф-повар поразил неожиданным ответом

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
11:30

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧСФото

11:20

Годовщина трагедии в селе Гроза: телеканал 2+2 готовит документальную драму "Горе Грозы"

11:12

Предательница Таисия Повалий серьезно пострадала - что с ней произошло

11:12

Без привязки к России: какие монеты когда-то были в Украине вместо копейкиВидео

10:52

Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:50

"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

10:41

РФ наступает из Донбасса в сторону двух областей, захвачены три села - DeepState

10:26

"Будут ликвидированы навсегда": Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

10:00

Что-то не так: Тодоренко исчезла после третьих родов

09:56

"Хочет посеять страх": в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО

09:51

Горячие бутерброды совершенно по-новому: быстрый и простой рецепт

09:37

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

08:53

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетикиФото

08:49

Смотрят с удивлением: почему канадцы не жарят шашлыки

08:26

США рассматривают "подарок" Киеву, который может переписать ход войны - Reuters

08:10

Способен ли мирный план Трампа успокоить Ближний Востокмнение

07:56

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

07:10

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

05:47

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

05:16

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

04:30

День вознаграждений: шесть знаков зодиака будут купаться в достатке 3 октября

04:09

Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасностьВидео

03:30

Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадкиВидео

02:38

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:30

"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

02:00

Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

01:44

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:25

Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилосьВидео

01:23

До 15 октября ТОП-3 знака накроет волна счастья: кому звезды сулят перемены

00:58

"Был на той стороне": у Даниэля Салема произошли серьезные перемены в службе

00:36

Неудачный старт в Лиге конференций: Шовковский намекнул на неожиданные причины

02 октября, четверг
23:39

Надя Дорофеева сообщила о болезни: "Сейчас изнуренная"

23:37

"Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города выехать

23:14

"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

23:09

Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

22:45

РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

22:11

Принц Уильям разоткровенничался о диагнозах Кейт и короля Чарльза

21:54

Москва готовится "украсть" ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

21:53

Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

21:38

Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

21:32

Цирроз: умер популярный российский актер

21:18

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

21:12

Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

21:10

Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

21:09

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

