"Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города выехать

Руслана Заклинская
2 октября 2025, 23:37
164
Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что уже начались тренировки по эвакуации в отдельных районах города.
'Не хочу нагнетать, но...': Андрющенко призвал жителей большого города выехать
Жителей Запорожья призвали уехать / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 41 омбр

Ключевые тезисы Андрющенко:

  • РФ стремится устроить в Запорожье режим террора
  • Тем, кто может, лучше временно уехать и переждать наступление россиян
  • Власти Запорожья пересматривают подходы к безопасности

Осенью будет продолжаться активная фаза российского наступления. Оккупанты стремятся устроить в Запорожье режим террора над гражданским населением, похожий на тот, который они реализовали на Херсонщине. Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Насколько я знаю, уже начали тренировки по эвакуации в определенных районах города Запорожья. Это означает, что власти Запорожья все же переосмыслили свое видение, потому что недавно еще говорили, что этот вопрос не стоит на повестке дня", - отметил он.

видео дня

Андрющенко напомнил об интенсивности атак на прошлой неделе. По его словам, по городу ежедневно били всеми доступными средствами - беспилотниками, авиабомбами, баллистическими ракетами. Поэтому, по его мнению, запорожцам стоит готовиться к возможной эскалации.

"Я не хочу нагнетать, но советовал бы тем, кто может выехать на время, переждать активную фазу этого российского осеннего наступления. Потому что основная задача россиян дестабилизировать ситуацию через террор гражданского населения Запорожья. Это означает постоянные обстрелы, и это действительно угроза. Нужно что-то делать и думать, что можем предложить гражданским, чтобы максимально их обезопасить", - подчеркнул Андрющенко.

Какова цель наступления РФ в Запорожской области

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, что Россия перебрасывает оперативные резервы на Запорожское направление, в частности 76-ю дивизию Воздушно-десантных войск. Цель оккупантов - улучшить тактическое положение и достичь расстояния, с которого они смогут установить огневой контроль над областным центром.

"Они также будут пытаться военным путем установить полный контроль над Запорожской областью, и я не исключаю сценария дестабилизации на Херсонском направлении, а именно имитации проведения широкомасштабной десантной операции. Информационная активность по поводу возможности реализации десантной операции на Херсонщине уже была", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области. Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов утверждает, что быстрое окружение города пока маловероятно.

В Купянске идут ожесточенные бои, но угрозы полного захвата города нет, заявил начальник отделения объединенной огневой поддержки 115-й ОМБР Олег. По его словам, врагу трудно продвигаться в городской застройке.

Кроме этого, ВСУ пошли в контрнаступление и рассекли так называемый Добропольский выступ оккупантов. За последние сутки восстановлен контроль над 2,2 кв. км.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

В своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Запорожская область война на Донбассе
