"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

Алексей Тесля
3 октября 2025, 14:54
В Вербовое проникла ДРГ противника, чтобы сделать видео флагопостановки, после чего оккупанты были уничтожены.
ВСУ зачистили Вербовое / коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

Главное:

  • В ВСУ опровергли заявление РФ о якобы захвате населенного пункта Вербовое
  • В Вербовое проникла ДРГ РФ, оккупанты были уничтожены

Командование 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опровергло заявление россиян о якобы захвате ими населенного пункта Вербовое Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении 110-й ОМБр, недавно противник сделал заявление и продемонстрировал пропагандистское видео якобы о захвате Вербового.

"Эта информация не соответствует действительности. В н.п. Вербовое проникла ДРГ противника, чтобы сделать видео флагопостановки, после чего оккупанты были уничтожены нашими подразделениями. Ребята зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили населенный пункт", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что сейчас Вербовое под контролем 110 ОМБр. Информация ресурса DeepState не соответствует действительности.

"Вообще к информационной деятельности ресурса DeepState возникают вопросы. Очень часто они работают на ИПСО противника, чтобы быстренько "зарисовать" красным, не проверяя информацию", - добавили в бригаде.

Новое наступление РФ: что говорят в ВСУ

Российские войска активизировали наступательные действия в сторону Днепропетровской области, сообщил лейтенант Вооружённых сил Украины с позывным "Алекс".

По его словам, противник перебросил крупные резервы на участки в районе Доброполья и Покровска. Продвижение российских сил в направлении Днепропетровщины продолжается вдоль значительной части линии фронта в этом секторе.

Ранее сообщалось о том, каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Как сообщалось ранее, бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР. Удачными действиями отличились бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Об источнике: 110-я ОМБр

110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Днепропетровская область война России и Украины
"Покрошили" штурмовиков РФ и зачистили Вербовое: детали рейда ВСУ

