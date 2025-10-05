Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

Через несколько месяцев может возникнуть шанс для завершения войны, подчеркнул Хакан Фидан.

Хакан Фидан высказался насчет мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: U.S. Department of State, 117 ОМБР

Важно:

Стороны не стремятся к уступкам, говорит Хакан Фидан

Главным препятствием на пути к миру остаётся статус территорий Донбасса

Обострение боёв и усиление обстрелов, которое наблюдается сейчас, — это типичная военная тактика, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и пояснил, что если одна сторона идёт на уступки, противник начинает действовать более решительно.

Именно поэтому и Украина, и европейские страны, и Россия наращивают свои военные возможности, сказал он в интервью TRT Haber.

Фидан также отметил, что главным препятствием на пути к миру остаётся статус территорий Донбасса. По его словам, в беседах с американскими партнёрами он получил основания думать, что в этом вопросе "через несколько месяцев может возникнуть шанс для решения".

"Россия стремится контролировать эти территории. Украина считает Донбасс критически важным для своей территориальной целостности и не намерена сдавать его без боя — передача региона может привести к утрате других участков. Россияне же говорят, что будут продолжать бой любой ценой и после захвата этой территории пойдут дальше. Поэтому они требуют отдать её, чтобы, по их мнению, не потерять другие земли", — отметил Фидан.

Он добавил, что в ходе переговоров уже разработано несколько вариантов урегулирования, которые теоретически могли бы сблизить позиции сторон.

Переговоры о мире - мнение эксперта

Политолог и директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил, что как Россия, так и Украина стремятся укрепить свои позиции перед возможными переговорами.

"На данный момент обе стороны сдерживает продолжающаяся война на истощение, которая не приносит реальной выгоды ни одной из них. Рано или поздно наступит момент, когда ресурсы будут исчерпаны до такой степени, что вести активные боевые действия станет просто невозможно", — подчеркнул эксперт.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

Другие новости:

О персоне: Хакан Фидан Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

