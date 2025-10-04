Укр
Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФ

Алексей Тесля
4 октября 2025, 17:57
Украина должна получать помощь - как до завершения войны, так и после, в рамках реализации гарантий безопасности.
Появился прогноз переговоров о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

Важное из заявлений Чаленко:

  • Война на истощение, которая не выгодна ни одной из сторон
  • Украина должна получать помощь - как до завершения войны, так и после

Политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко заявил о том, что РФ и Украина пытаются обеспечить себе лучшие переговорные позиции.

"Единственное, что сейчас сдерживает и Украину, и Российскую Федерацию в этом состоянии, - война на истощение, которая не выгодна ни одной из сторон. Очевидно, наступит момент, когда ресурсная база уже физически не позволит продолжать активную фазу боевых действий", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, тогда действительно придется переходить к переговорам, но, к сожалению, этот момент еще в будущем.

"Сегодня мы имеем ресурсы и должны обороняться, потому что агрессор не прекращает атак и продолжает тратить сотни миллиардов долларов на эту немотивированную войну. Часто звучит тезис: "Если Украине не давать оружие, война закончится". Но это ошибочный и деструктивный подход. Никакого "реванша" или "умиротворения" агрессора при таких условиях быть не может", - отметил он.

Собеседник уверен, что Украина должна получать помощь - как до завершения войны, так и после, в рамках реализации гарантий безопасности.

"Это единственный способ, чтобы российский агрессор и другие потенциальные агрессоры поняли: никакой выгоды от подобных военных действий просто не будет", - добавил Чаленко.

Российская Федерация согласится на мирные переговоры лишь в случае двух критических сценариев — полного истощения военного потенциала или масштабного экономического кризиса внутри страны. Такое мнение озвучил ветеран и экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?мнение

05:30

Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

05:05

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

