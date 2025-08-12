Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал принцип, согласно которому переговоры без Украины не принесут мир, сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский / Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Глава турецкого государства согласен с тем, что переговоры без участия Киева не принесут мир. Анкара готова организовать саммит при участии лидера Украины, главы Кремля Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и самого Эрдогана.

Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

В своем Telegram-канале глава государства рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям.

Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле", - отметил Зеленский.

Украине нужен честный мир, Эрдоган с этим согласен

По словам Зеленского, Эрдоган признает, что любые переговоры без участия Киева не принесут устойчивый мир.

"Обсудили существующую дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира. Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - уточнил президент Украины.

Эрдоган готов организовать саммит лидеров Украины, США, РФ и Турции

Украинский гарант добавил, что Киев готов к любым форматам встречи для завершения войны, а Эрдоган – к организации саммита на уровне лидеров Украины, США, РФ и Турции.

"Отметил, что мы готовы к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну. Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции. Также говорили о мероприятиях на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции. Спасибо!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что сказали у Эрдогана

В администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние отношения стран, региональные и глобальные вопросы.

Как отмечается, Эрдоган напомнил о прогрессе, который был достигнут во время переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле, и выразил надежду на прекращение огня и установление прочного мира.

В Анкаре подтвердили слова Зеленского о том, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров. По мнению Эрдогана, создание рабочих групп может подготовить почву для такой встречи.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в турецкой администрации.

Кроме того, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

