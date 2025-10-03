Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российских МиГов.

Угроза массированного обстрела Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

Что известно:

РФ поднимала в воздух МиГ-31

Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками

Российские оккупанты подняли в воздух истребители МиГ-31К. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Есть высокая угроза ракетных ударов. Это подтвердили Воздушные силы ВСУ.

МиГи могли атаковать Украину ракетами "Кинжал".

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка"", - написали в Воздушных силах ВСУ.

Что известно о ракете Кинжал / Инфографика: Главред

Мониторинговые каналы отмечают, что вражеский борт был в пределах Рязанской области. Впоследствии стало известно, что МиГ начал возвращаться на аэродром базирования. Вероятно, это был тренировочный вылет.

В 21:10 Воздушные силы ВСУ дали отбой угрозы по МиГ-31К.

Атака дронами

В то же время сохраняется угроза ударов дронами. Мониторинги сообщили, что российские оккупанты осуществили запуски ударных беспилотников типа "Шахед" из следующих точек:

полигон "Навля" в Брянской области,

аэродром "Шаталово" в Смоленской области,

аэродром "Миллерово" в Ростовской области,

аэродром "Халино" в Курской области,

полигон "Цыбулова" в Орловской области,

аэродром "Приморск-Ахтарск" в Краснодарском крае.

Что известно о Шахедх / Инфографика: Главред

Мониторинги также предупреждают о том, что россияне накапливают "Шахеды" в Смоленской и Курской областях РФ. На аэродромы "Халино" и "Шаталово" были осуществлены посадки самолетов Ан-26. Именно с этих аэродромов россияне часто осуществляют пуски "Шахедов".

Угроза ракетных ударов

Telegram-канал Tracking отметил, что российский Ту-95МС совершил перелет с Дальнего Востока на авиабазу "Энгельс-2". По предварительным данным он может быть снаряжен крылатыми ракетами. Еще один Ту-95МС, который находится на авиабазе "Оленья", также может быть снаряжен крылатыми ракетами.

Telegram-канал "Разведка Украины" предупреждает о том, что на аэродром "Шайковка" прилетел Ил-76МД, где может происходить снаряжение ракетами Х-22 самолетов Ту-22м3.

В течение ночи также была отмечена посадка Ан-124 "Руслан" на аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. Груз может состоять из крылатых ракет Х-101.

Атака в ночь на 3 октября - главное

Как сообщал Главред, в ночь на 3 октября российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Под обстрелом оказались Полтавская область и Одесса: в Полтаве и Лубенском районе прогремели взрывы, часть атак была осуществлена баллистическими ракетами "Искандер-М".

Также под удар попали Днепропетровщина и Харьковщина. Оккупанты запустили несколько "Шахедов", 6 баллистических ракет "Искандер-М" и около 20 крылатых ракет по объектам Полтавщины и Харьковской области. Основной целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 3 октября российские войска совершили крупнейший удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. По Украине выпустили 35 ракет, в том числе баллистических, и атаковали 60 дронами.

