"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

Россия нанесла новую массированную атаку по энергетике, запустив сотни дронов и ракет.

Кремль усиливает давление террором, чтобы вынудить Украину к переговорам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

Выпущено более 50 ракет и почти 500 дронов

Удары нанесли по нескольким регионам страны

Россия устроила очередную масштабную атаку по Украине, сосредоточив удары на объектах энергетики. По сообщению, враг выпустил более 50 ракет и около 500 беспилотников, что ставит под угрозу жизнеспособность регионов накануне отопительного сезона.

Цель Кремля

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил мотивы Кремля:

"Стратегическая цель России - победить дух украинцев задачей ударов по энергетике, гражданским, школам, садикам. Путин пытается уничтожить жизнеобеспечение каждого региона и области. Это его главная идея."

Он добавил, что Москва надеется через террор заставить украинцев и власть согласиться на российские условия: "Путин никак не может понять, что украинский народ не победить. Мы сказали, это в первый день его агрессии. Но он считает, что своим террором сможет склонить Украину к переговорам на условиях России", - отметил Маломуж.

Риск новых волн атак

По словам генерала, Россия возвращается к тактике массированного ежедневного обстрела с использованием дронов и ракет, прицельно атакуя различные регионы - от Киева до запада страны. Он предупредил о возможности повторных волн атак: "Имея еще около 400 различных типов ракет, Путин может запускать очередные партии в ближайший период, поэтому надо учитывать сигналы тревоги", - подчеркнул Маломуж.

Эксперт также призвал усилить защиту от дронов, атаковать вражеские пусковые установки и наращивать ПВО, отметив, что защита Украины - это также защита всей Европы.

Шахед / Инфографика: Главред

Экспертная оценка энергетических рисков

Как писал Главред, Россия продолжает активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины, особенно на фоне приближения зимнего периода. Даже этой ночью враг наносил удары по критическим объектам, что создает реальный риск отключений электроэнергии в отдельных областях.

По словам военного эксперта и бойца Сил территориальной обороны ВСУ Александра Мусиенко в эфире 24 Канала, Украина имеет четкий план действий на случай таких чрезвычайных ситуаций. Он также отметил, что наше государство постоянно коммуницирует с международными партнерами о необходимости усиления системы противовоздушной обороны, чтобы минимизировать последствия атак и гарантировать энергетическую стабильность.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Впоследствии появилась информация о том, что в результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

Также президент Владимир Зеленский поручил проверить правдивость отчетов из регионов, пострадавших от ночного массированного удара России, и выяснить реальные потребности местных общин.

О персоне: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

