'Целью не является поражение РФ': Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

Фицо подчеркивает, что Словакия не имеет моральных или юридических причин участвовать в конфликте.

https://glavred.info/world/celyu-ne-yavlyaetsya-porazhenie-rf-fico-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-voyne-v-ukraine-10704107.html Ссылка скопирована

Фицо критикует подход ЕС к войне в Украине и призывает искать быстрый мир / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Вкратце:

Цель Словакии - скорейшее окончание войны, а не поражение РФ

Война могла завершиться уже через три месяца после ее начала

ЕС должен уделять миру столько же внимания, как и поддержке войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с политикой Европейского Союза по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, война могла завершиться уже через три месяца после начала.

"Целью внешней политики нынешнего словацкого правительства не является поражение Российской Федерации. Нашей целью является как можно скорее окончание войны, чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война могла закончиться через три месяца после ее начала", - отметил Фицо в интервью STVR. видео дня

Премьер подчеркнул, что некоторые европейские лидеры используют войну только для давления на Москву. Он добавил, что ЕС должен "потратить на мир столько же энергии, сколько на поддержку войны в Украине".

"Я никогда не позволю, чтобы Словакию втянули в любую военную авантюру. Нет никаких моральных, исторических или юридических причин, почему Словакию следует втягивать в войну", - подчеркнул Фицо.

Что стоит за заявлениями Фицо - экспертное мнение

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало скандальные высказывания премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав их недопустимыми и оскорбительными.

В МИД подчеркнули, что после более трех лет полномасштабной агрессии России против Украины Фицо не осознал истинных причин вторжения и недооценивает опасность, которую несет любое заигрывание с Москвой.

"Обидно, что глава правительства государства-члена ЕС позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы", - отметили в ведомстве.

Экспертная оценка МИД акцентирует на важности единства ЕС в противодействии России и недопустимости публичных заявлений, подрывающих солидарность с Украиной.

Война России против Украины - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на ядерные угрозы, озвученные бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым, и во время встречи с американскими военными прямо назвал его "тупым человеком".

Кроме того, политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко заявил о том, что РФ и Украина пытаются обеспечить себе лучшие переговорные позиции.

"Единственное, что сейчас сдерживает и Украину, и Российскую Федерацию в этом состоянии, - война на истощение, которая не выгодна ни одной из сторон. Очевидно, наступит момент, когда ресурсная база уже физически не позволит продолжать активную фазу боевых действий", - подчеркнул он.

Напомним, что США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Читайте также:

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред