'Взяли регион в полукольцо': Игнат назвал особенность массированного удара РФ

Работа ПВО во время массированного комбинированного удара РФ по Украине была затруднена из-за тактических приемов врага и погоды, отметил Игнат.

Игнат назвал особенность массированного удара РФ / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, скриншот из видео

О чем сказал Игнат:

Враг нанес целенаправленный массированный удар по Львовщине

Россия фактически взяла регион в полуокружение пусками с разных направлений

Во время ночной массированной атаки 5 октября российские войска нанесли удары по Украине, используя различные средства поражения с нескольких направлений, фактически взяв Львовщину в полукольцо. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские подразделения Сил обороны активно отрабатывали во время атаки, несмотря на сложные погодные условия. По его словам, враг применил типичный комбинированный удар - дроны и ракеты воздушного, морского и наземного базирования, среди которых основную часть составляли крылатые ракеты "Искандер-К" и "Калибр", а также две аэробаллистические ракеты "Кинжал".

"Фактически вся масса была направлена на Львовщину, пострадали определенные объекты, также пострадало Запорожье и другие города - атака была большой и массированной... Враг применяет различные тактические приемы, различные маршруты... Огромное количество с разных направлений - фактически окружают в полукольцо с мест пусков - с моря, воздуха, земли", - сказал полковник.

Он обратил внимание, что враг все чаще концентрирует подобные удары на отдельных регионах. Если раньше масштабные атаки в основном затрагивали Киев, то сейчас в фокусе оказались Львов и область. В то же время, по количеству сбитых целей видно, что Воздушное командование "Запад" Воздушных сил действовало эффективно.

Военный также пояснил, что на работу украинской ПВО влияет ряд факторов, в частности изменение тактики противника.

Игнат отмечает, что мобильные огневые группы затрудняют перехват из-за высоты подъема "шахедов", а одновременные атаки с нескольких направлений баллистическими и крылатыми ракетами и дронами, в том числе реактивными, заставляют принимать крайне быстрые решения относительно типа и способа уничтожения цели.

Кроме этого, плохие погодные условия тоже усложняют работу - туман и облачность мешают пилотам и операторам зенитных средств видеть цели. Несмотря на все трудности, украинские пилоты, в частности на F-16, сегодня отработали часть ракетных целей.

Игнат также пояснил, что модернизация баллистических ракет противника затрудняет их перехват.

"Враг постепенно испытывает различные типы вооружения на поле боя. Конечно, стало сложнее сбивать ракеты, которые летят по квазибаллистической траектории или совершают колебания при заходе на цель", - отметил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что создает дополнительные проблемы для систем Patriot, которые работают в автоматическом режиме и из-за этого сложнее определяют точку перехвата. Кроме того, когда ракеты заходят с разных направлений, один комплекс Patriot не может справиться со всеми целями. Игнат подчеркнул, что требуется наличие нескольких систем и радаров.

/ Инфографика: Главред

Каким регионам грозят отключения света из-за атак РФ - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, россияне снова активизировали атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимнего периода. Даже этой ночью враг наносил удары по критическим объектам. Военный эксперт и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сообщил, что риск отключений электроэнергии все еще сохраняется в нескольких областях.

В то же время он заверил, что Украина имеет четкий план действий на случай таких ситуаций и постоянно подчеркивает международным партнерам необходимость усиления системы противовоздушной обороны.

"Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски возрастают - это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжением", - отметил он.

Удар по Львовской области 5 октября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 октября российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, основным направлением удара стала Львовская область. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили более 50 ракет различных типов и около 500 ударных дронов. В результате атаки погибли пять человек, еще около десяти получили ранения.

Мониторинговые каналы отмечают, что удары также пришлись по Запорожью и Одессе, однако главной мишенью врага стала Львовщина.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

