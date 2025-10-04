Укр
Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

Мария Николишин
4 октября 2025, 14:55
Аналитики отметили, что в сентябре армия РФ нанесла пять ночных ракетных ударов.
РФ готовит ракетный удар / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В течение сентября РФ накапливала ракеты
  • Атака на Украину может произойти в ближайшие дни
  • Россияне, вероятно, будут целиться в города и энергетическую инфраструктуру

Страна-агрессор Россия накапливала баллистические и крылатые ракеты в течение сентября. Вероятно, они будут использованы для проведения нескольких масштабных ударов по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска, похоже, накапливают баллистические и крылатые ракеты почти ежедневно, а затем запускают большое их количество вместе с большим количеством беспилотников, что, вероятно, перегрузит украинские системы ПВО", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в сентябре армия РФ осуществила лишь четыре ночных удара, содержащих более 10 ракет и осуществила одну ночную атаку, содержащую более 40 ракет.

"Украинские системы ПВО Patriot остаются единственными системами ПВО, способными сбивать российские баллистические ракеты. Россияне могут целенаправленно целиться в города и энергетическую инфраструктуру, которые активно не защищаются украинскими системами Patriot, чтобы увеличить шансы на успешное поражение России от целевых ударов", - отметили в ISW.

В ведомстве также добавили, что оккупанты, вероятно, используют модернизации своих баллистических ракет для улучшения их способности проникать сквозь украинские системы ПВО.

Аналитики предупреждают, что массированная комбинированная атака войск РФ на Украину может состояться в ближайшие дни, ведь к удару захватчики готовятся уже как минимум месяц.

Patriot / Инфографика: Главред

Подготовка РФ к удару по Украине

Мониторинговые каналы уже писали, что Россия может готовиться к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины.

В частности, отмечается, что в течение ночи, 4 октября, была осуществлена передислокация 1-го борта Ту-95МС с аэродрома Энгельс на аэродром Оленья. Там борт снарядился крылатыми ракетами.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.

В ночь на 4 октября Россия атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области. В частности, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Известно, что Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью 73 из 109 вражеских БпЛА, которые атаковали территорию Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

