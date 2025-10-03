По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

Во многих областях сейчас очень сложная ситуация.

Россияне ищут способы нанести больше вреда украинцам. Только в одном ночном ударе именно по

было 35 ракет, в том числе баллистических. Всего лишь половину ракет удалось сбить.

С таким заявлением во время Ставки Главнокомандующего выступил Владимир Зеленский.

"Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистических. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", - сообщил президент в вечернем обращении.

Он отметил, что во многих областях сейчас очень сложная ситуация.

"Непростая ситуация в Черниговской области после ударов дронами – в Славутиче, в Нежине, а также в самом Чернигове. И в Сумской области. Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области – тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка – продолжается восстановление", - отметил президент.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ночью 3 октября враг атаковал Полтаву крылатыми ракетами и беспилотниками.

Как сообщал Главред, вечером 2 октября Россия совершила новую атаку на Украину, применив ударные беспилотники.

Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.

Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.

