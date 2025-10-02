Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

https://glavred.info/war/tabun-shahedov-atakuet-ukrainu-v-kieve-rabotaet-pvo-trevoga-rasprostranyaetsya-po-strane-10703405.html Ссылка скопирована

Вечером 2 октября Россия совершила новую атаку на Украину, применив ударные беспилотники.

Воздушные силы ВСУ в 22:27 предупредили о дронах, которые двигались в сторону Киева. Впоследствии сообщили о целях на севере Киевщины - в направлении Житомирской области, а также на границе с Черкасской областью - курсом на Виннитчину.

Над столицей зафиксированы вражеские БпЛА, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил: "На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Еще много дронов направляются в сторону столицы. Находитесь в укрытиях!"

По данным мониторингового канала "monitoringwar", в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 33 дронов типа "Герань/Гербера". Наибольшая концентрация наблюдается над Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областями. Часть беспилотников также находится над Черниговской областью, поэтому угроза для городов Украины остается.

