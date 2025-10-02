Укр
Читать на украинском
Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

Руслан Иваненко
2 октября 2025, 23:09
ВСУ, Шахед
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Вечером 2 октября Россия совершила новую атаку на Украину, применив ударные беспилотники.

Воздушные силы ВСУ в 22:27 предупредили о дронах, которые двигались в сторону Киева. Впоследствии сообщили о целях на севере Киевщины - в направлении Житомирской области, а также на границе с Черкасской областью - курсом на Виннитчину.

Над столицей зафиксированы вражеские БпЛА, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил: "На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Еще много дронов направляются в сторону столицы. Находитесь в укрытиях!"

По данным мониторингового канала "monitoringwar", в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 33 дронов типа "Герань/Гербера". Наибольшая концентрация наблюдается над Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областями. Часть беспилотников также находится над Черниговской областью, поэтому угроза для городов Украины остается.

Новость дополняется. . . . . .

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

15:40

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

15:18

Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

14:43

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

14:24

"Получила такой статус": известная украинская актриса рассказала о сыне в ВСУ

14:13

Летят "тучи" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакойВидео

14:04

Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

14:02

Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

13:54

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйкаВидео

