Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

Мария Николишин
4 октября 2025, 10:14обновлено 4 октября, 10:52
РФ в течение ночи осуществила передислокацию борта Ту-95МС.
Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара
Россия готовит ракетный удар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Борт Ту-95МС передислоцировался на аэродром Оленья
  • Борт снаряжен крылатыми ракетами
  • Это может свидетельствовать о подготовке РФ к новому удару

Страна-агрессор Россия может готовиться к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что в течение ночи была осуществлена передислокация 1-го борта Ту-95МС с аэродрома Энгельс на аэродром Оленья.

"Борт снарядился крылатыми ракетами. Продолжается подготовка к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины", - говорится в сообщении.

Мониторы добавляют, что в целом известно о по меньшей мере 4 снаряженных бортах Ту-95МС, которые вероятно загружены "под завязку", по 7-8 крылатых ракет на борт.

"Этой передислокацией РФ завершает подготовку к ракетному удару. Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих двух суток", - подчеркнули они.

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара
Самолеты Ту / Инфографика: Главреда

Удары России по Украине

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что россияне этой ночью снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, а также газовую в других регионах Украины.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну.

Какие ракеты могут использовать россияне

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне будут комбинировать различные типы ракет, чтобы увеличить масштаб и вероятность поражения.

По его словам, речь идет о 30-50 ракетах разного типа: Х-101, 3М-14, 9М723, Х-47М2, а также Х-22.

Борта Ту-95 уже с ракетами: украинцев предупредили об угрозе массированного удара
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Российские атаки - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 4 октября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. В частности, под удар попали Черниговская и Днепропетровская области. В Днепре повреждена инфраструктура и частные дома. В Чернигове на местах попадания возник пожар.

В результате атаки на Черниговскую область также было повреждено несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч пользователей. Энергетики уже приступили к их перезаживлению, но в области продолжат действие графиков отключений электроэнергии.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

