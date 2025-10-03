Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

Сырский сообщает о формировании Командования беспилотных систем ПВО и подготовке новых специалистов.

https://glavred.info/war/oborona-ukrainy-v-novom-formate-syrskiy-raskryl-chetkiy-plan-protivodeystviya-shahedam-10703432.html Ссылка скопирована

Силы обороны разворачивают новые дроны-перехватчики и авиацию для отражения атак "Шахед" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Россия за сентябрь атаковала Украину почти 7 тыс. дронов

Более половины атак - дроны типа "Шахед"

Основные цели атак - критическая инфраструктура и гражданские здания

Российские оккупанты в сентябре совершили 6900 атак дронами на территорию Украины, из которых более 3600 беспилотников были типа "Шахед". Украина уже внедряет меры для противодействия этой угрозе.

Тактика России и главные цели атак

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, противник постоянно меняет тактику применения дронов. Сейчас активные атаки фиксируются в прифронтовых и приграничных районах, а главными целями являются объекты критической инфраструктуры и гражданские здания.

видео дня

"Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки", - отметил Сырский.

Развитие систем ПВО и дронов-перехватчиков

Он добавил, что продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Кроме того, в отражении атак участвуют ударные вертолеты и легкомоторная авиация.

"Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", - подчеркнул главком.

Шахед / Инфографика: Главред

Изменения в стратегии России - мнение эксперта

Военный аналитик, ветеран войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что украинцам следует готовиться к регулярным ночным воздушным атакам. По его словам, Россия изменила тактику ударов: во время комбинированных атак с дронами количество ракет в каждой операции становится меньше, но частота нападений растет.

"Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней, а делают это через 2-3 дня", - пояснил Гетьман.

Эксперт подчеркивает, что такое изменение подхода требует от украинских сил обороны постоянной готовности и адаптации противовоздушных систем, ведь враг пытается максимально рассредоточить удары и снизить эффективность ПВО.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября около 16:00 оккупанты атаковали Днепр с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате обстрела погиб один человек, еще 15 человек получили ранения.

Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.

Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред