Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

Кратко:
- Россия за сентябрь атаковала Украину почти 7 тыс. дронов
- Более половины атак - дроны типа "Шахед"
- Основные цели атак - критическая инфраструктура и гражданские здания
Российские оккупанты в сентябре совершили 6900 атак дронами на территорию Украины, из которых более 3600 беспилотников были типа "Шахед". Украина уже внедряет меры для противодействия этой угрозе.
Тактика России и главные цели атак
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, противник постоянно меняет тактику применения дронов. Сейчас активные атаки фиксируются в прифронтовых и приграничных районах, а главными целями являются объекты критической инфраструктуры и гражданские здания.
"Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки", - отметил Сырский.
Развитие систем ПВО и дронов-перехватчиков
Он добавил, что продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Кроме того, в отражении атак участвуют ударные вертолеты и легкомоторная авиация.
"Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", - подчеркнул главком.
Изменения в стратегии России - мнение эксперта
Военный аналитик, ветеран войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что украинцам следует готовиться к регулярным ночным воздушным атакам. По его словам, Россия изменила тактику ударов: во время комбинированных атак с дронами количество ракет в каждой операции становится меньше, но частота нападений растет.
"Было 60-80 ракет за одно нападение. Сейчас 20-30, иногда меньше. Но это происходит почти каждую ночь. Поэтому можно предположить, что они изменили тактику. Не готовятся к воздушным нападениям с периодичностью 15-30 дней, а делают это через 2-3 дня", - пояснил Гетьман.
Эксперт подчеркивает, что такое изменение подхода требует от украинских сил обороны постоянной готовности и адаптации противовоздушных систем, ведь враг пытается максимально рассредоточить удары и снизить эффективность ПВО.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 30 сентября около 16:00 оккупанты атаковали Днепр с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате обстрела погиб один человек, еще 15 человек получили ранения.
Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.
Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.
