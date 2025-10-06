Укр
Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

Юрий Берендий
6 октября 2025, 16:56
Россия нацелилась на добычу газа в Украине, кроме того, возможны трудности в вопросе поставок электроэнергии для населения, отметил Зеленский.
Россия определила новую цель в войне, чего ждать / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Происходят ли удары ракетами "Фламинго" по России
  • Что будет с электричеством в Украине - для каких регионов ситуация будет хуже всего
  • Получит ли Украина оружие от США после шатдауна

6 октября 2025 года в Киеве прошла совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа. В рамках встречи лидеры стран обсудили военную и энергетическую помощь Украине и усиление давления на Россию. Встречу лидеров с журналистами транслировал Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления президента Украины Зеленского относительно войны РФ против Украины и подготовки к зиме.

Происходят ли удары ракетами "Фламинго" по России

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном использовании украинскими силами ракет "Фламинго" для ударов по территории России, отметил, что эта информация пока не подлежит публичному разглашению. В то же время он отметил, что в последнее время Украина применяет для атак на российские цели не только дроны, но и другие собственные разработки.

"Я думаю, что к детальной публичности по применению наших дальнобойных возможностей мы перейдем немного позже. Не будем готовить врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что применяем", - ответил глава государства.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов 6 октября Зеленский подчеркнул, что результаты ударов и обломки, обнародованные в соцсетях, свидетельствуют об использовании различных типов вооружения. Президент поблагодарил военных и производителей за эффективную работу и отметил, что расширение возможностей украинского вооружения зависит от финансовых ресурсов.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Блэкауты в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обычные россияне должны почувствовать последствия войны против Украины, чтобы начать задавать вопросы своему руководству. Так он прокомментировал сообщение о взрывах на энергетических объектах в российском Белгороде, где возникли перебои с электроснабжением. В частности, главе государства задали вопрос, может ли он подтвердить атаку на энергообъекты в этом городе.

"Россияне даже не понимают цену всех этих блэкаутов, темных ночей, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины, и проходят во времена этой войны. И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому ощущению. Украина не убивает гражданское население, не охотится за гражданским населением врага, абсолютно. Но они должны понимать цену этому", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина действует справедливо, нанося удары по военным и энергетическим объектам РФ, через которые Россия получает деньги для финансирования войны.

Он добавил, что Украина делает эти шаги вынужденно, ведь мир пока невозможен из-за позиции России, и остановить войну может только многовекторное давление. В то же время президент отметил, что сейчас давление со стороны США и Европы на РФ недостаточно и не хватает единства среди стран Запада, а также почти не ощутимо влияние глобального Юга. Кроме того, важным фактором давления он назвал российское общество.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной
Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной / Главред - инфографика

"Они убивают нас. Им не может быть комфортно. А когда им не будет комфортно - они начнут задавать вопросы к своему руководству. Пока что так", - сказал Зеленский.

Что будет с электричеством в Украине - к чему готовиться украинцам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы усложнить добычу газа в Украине, поэтому важно иметь средства на его импорт, чтобы обеспечить население энергоресурсами. Он подчеркнул, что власть понимает необходимый объем финансирования для этого.

"Считаем, что мы будем готовы к такому варианту", - заявил президент.

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украине придется импортировать газ, и власти готовы обеспечить население газом и электроэнергией, хотя с электроснабжением могут возникать определенные трудности.

"Что будет с электричеством, сегодня мне трудно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам, мы ежедневно работаем над этим", - заверил президент.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Получает ли Украина оружие от США после шатдауна

Президент Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на объявленный "шатдаун" США продолжают поставлять вооружение в Украину. Он уточнил, что наша страна продолжает получать системы Patriot, NASAMS, IRIS-T и Hawk, но темпы поставок в большой степени зависят от доступного финансирования.

"Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, ну, появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы", - заявил он.

Инфографика patriot, патриот
/ Инфографика: Главред

Как Украина может использовать замороженные российские активы

По словам Зеленского, среди партнеров уменьшается скепсис относительно идеи использовать замороженные российские активы на вооружение - соответствующие переговоры он начал на саммите в Дании и уже фиксирует положительную реакцию от отдельных лидеров

Президент Украины подчеркнул, что тех, кто сомневается, стало гораздо меньше.

Если эти средства будет решено направить на оборону, Украина рассматривает несколько приоритетных направлений их использования:

  • поддержка собственного производства вооружений;
  • закупка европейского оружия, которое Украина не производит;
  • также приобретение американских вооружений, недоступных для изготовления ни в Украине, ни в Европе, в частности систем ПВО.

В то же время часть средств планируют направить на социальные нужды населения, однако основной приоритет - вооружение.

Вступление в ЕС и Орбан

Президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь тормозит необратимый процесс вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что членство в ЕС - выбор украинского народа, и уверен, что венгры поддерживают Украину независимо от позиции своего премьера.

"Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры - это называется "найти путь, как без". Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, они понимают, как это нужно. Украина борется за всех, за свободу свою, за свободу Европы", - сказал Зеленский.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Зеленский добавил, что действия Орбана останутся в истории, а Украина готова идти как по стандартной процедуре вступления, так и альтернативными путями, при необходимости обращаясь к другим государствам-членам ЕС за поддержкой.

В каких регионах ситуация с электроэнергией будет катастрофической - мнение экспертов

Как сообщал Главред, Россия начала целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру атомной энергетики Украины. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов сообщил в эфире Радио NV.

Комментируя массированные удары по энергообъектам Черниговщины, он отметил, что в Чернигове и области фактически отсутствует электроснабжение, действуют графики 6/3.

Жирохов подчеркнул, что ранее оккупанты не атаковали атомную энергетику, хотя именно она была опорой экономики Украины.

"Ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофическая", - подчеркнул Жирохов.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

В то же время военнослужащий Сил территориальной обороны и эксперт Александр Мусиенко успокоил, что Украина знает, как действовать при отключениях электроснабжения, и продолжает настаивать перед партнерами на усилении противовоздушной обороны.

"Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски возрастают - это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжением", - отметил он в эфире 24 канала.

Мусиенко добавил, что страна уже имеет опыт преодоления блэкаутов после российских атак, поэтому противнику вряд ли удастся надолго оставить Украину без света.

Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский веерные отключения новости Украины отключения света
10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

09:49

Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

09:23

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 октября (обновляется)

09:16

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

