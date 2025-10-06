Укр
"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

Юрий Берендий
6 октября 2025, 15:02
Украина развивает собственные баллистические способности, и стремится в будущем регулярно использовать отечественные баллистические системы, отметил Зеленский.
'Есть успешные применения': Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике
Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

  • Зеленский анонсировал регулярные удары украинскими баллистическими ракетами
  • Уже есть успешные применения "Нептунов"

Украина работает над созданием возможностей для регулярного использования собственных баллистических ракет в будущем, при этом уже имеет положительный опыт их применения. Об этом Владимир Зеленский рассказал на выступлении на Международном форуме оборонных индустрий.

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что развитие баллистических возможностей является одним из приоритетных направлений в укреплении национальной безопасности.

Зеленский отметил, что эффективная собственная баллистика является важной гарантией защиты государства и результатом работы всех предприятий, привлеченных к украинской ракетной программе. Также он отметил значительный потенциал отечественного оборонного производства и подчеркнул важность международной поддержки.

"Все партнеры Украины в мире знают потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами", - отметил Зеленский.

ракета Нептун инфографика
/ Инфографика: Главред

Какие цели на территории РФ может уничтожить ракета "Нептун" - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что новые украинские ракеты "Длинный Нептун" имеют потенциал наносить значительные удары по российским энергетическим объектам, что может привести к блэкаутам в Москве и других городах России.

"Так или иначе, я думаю, что с появлением "Длинного Нептуна" с радиусом действия около тысячи километров, такие возможности возрастают. То есть нужно все масштабировать, наработать серьезный боезапас и прибегнуть к зеркальным действиям в отношении агрессора", - сказал Гончар.

Ракеты "Нептун" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на интерактивной выставке "Оружие" в Киеве представили модернизированный ракетный комплекс "Нептун Д" и обновленную ракету РК360Л. Как отмечают эксперты Defence Express, их технические характеристики существенно отличаются от предыдущей противокорабельной модели Р-360.

Исследователь Института стратегических исследований Фабиан Хинц отметил, что Украине стоит параллельно развивать ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго", ведь они имеют разные задачи и способны эффективно дополнять друг друга.

Модифицированная дальнобойная версия ракеты Р-360, известная как "Длинный Нептун", еще в марте этого года успешно прошла испытания, подтвердив способность поражать цели на дистанции до 1000 километров. Хотя о разработке этой модификации стало известно еще в ноябре 2023 года, ее внешний вид впервые обнародовали лишь недавно, сообщает Defence-ua.

Другие новости:

Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно

ПКР Р-360 "Нептун" - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия.

Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.

Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года.

В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражен российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Удары вглубь РФ
"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

15:02Война
