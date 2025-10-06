ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

По результатам применения БпЛА подразделением Юрия Касьянова ни разу не было подтверждения поражения, говорят в ГПСУ.

Принято решение о расформировании роты ударных беспилотных комплексов 10 мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины, созданной специалистом по аэроразведке, основателем бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрием Касьяновым.

Причиной стало отсутствия результативности подразделения при выполнении задач, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, за время существования в составе ГПСУ подразделение применило для поражения вражеских целей 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тыс. грн.

Причина расформирования роты Касьянова

В то же время, как отметил Демченко, по результатам применения ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов врага.

"В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены. Еще раз отмечу, что решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения. Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Демченко также добавил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности.

Что предшествовало

Ранее Юрий Касьянов сообщил о расформировании созданной им роты ударных беспилотных комплексов 10 мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины. По его словам, подразделение ликвидировал глава ГПСУ Сергей Дейнеко якобы по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также он призвал командующего СБС ВСУ Роберта Бровди и ГУР забрать команду к себе. Командующий Силами беспилотных систем написал в Facebook, что переход подразделения в СБС зависит от самого Касьянова, "от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать".

Ранее в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде. Расследование по ситуации в 155 бригаде ВСУ проводят одновременно несколько структур, ситуация находится на контроле.

Напомним, Главред писал, что ранее в Минобороны заговорили о демобилизации. Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.

О персоне: Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

