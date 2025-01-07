'Ситуация неоднозначная': в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде

Расследование по ситуации в 155 бригаде ВСУ проводят одновременно несколько структур, сиутация находится на контроле, назначила депутат.

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В Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказала Бобровская:

Ситуация в 155-й бригаде является позорной

Военные 155 бригады стали донорами для пополнения других бригад

Ситуация с 155-й отдельной механизированной бригадой "Анна Киевская" оказалась сложнее, чем это ранее утверждал журналист Юрий Бутусов. Он заявлял, что бригада была ненадлежащим образом укомплектована, а во время учений во Франции десятки военных самовольно оставили службу. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также народный депутат от фракции "Голос".

По ее словам, ситуация в 155-й бригаде является крайне неприятной и позорной, однако подобные проблемы характерны для большинства бригад. Резервы, которые сформировались, с первых месяцев становились донорами для боевых подразделений. Она напомнила, что мобилизация в Украине направлена на пополнение бригад, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте.

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"Соответственно, когда мы готовим бригаду, это не та история, когда призвали тысячи людей, и их никто не трогает. Нет. Очень часто их забирают и отправляют в другие бригады", - сказала нардеп.

Она отметила, что похожая ситуация возникла и со 155-й бригадой, поскольку перед отправкой на обучение во Францию военное командование также предупреждало о неподготовленности военных к этой поездке.

Депутат подчеркнула, что была просьба отложить эти выезды, чтобы иметь время доукомплектовать подразделения и подобрать личный состав. Однако иногда за месяц до выезда нет возможности найти людей, которые бы отвечали всем необходимым стандартам.

"Я бы не винила просто кого-то. Вина людей на местах только в том, что возможно надо было чаще, громче об этом говорить, но армия это немного другая история чем бизнес, и гражданский подход к решению проблем. Это касается абсолютно всех бригад. А 155-я бригада обнажила определенные моменты всех новых соединений резерва", - сказала Бобровская.

В комментарии "Радио Свобода" она сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планирует пригласить все заинтересованные стороны для обсуждения ситуации вокруг 155-й отдельной механизированной бригады. Накануне в профильном комитете уже состоялось совещание, посвященное вопросам самовольного оставления частей военнослужащими.

"Держим руку на пульсе, я попросила председателя комитета поднять этот вопрос. Я также имела разговор с командующим ОК "Запад" отдельно. И вчера у нас было совещание по поводу СЗЧ, что заняло весь день, фактически, это обсуждение. На ближайшее заседание мы хотим пригласить стороны этой истории, и послушать, для того, чтобы принять решение или порекомендовать", - сказала нардеп.

По ее словам, расследование этих случаев сейчас ведут несколько структур, в частности ОК "Запад" и Минобороны. Бобровская также отметила, что многие военнослужащие 155-й бригады были переведены в другие роды и виды войск.

Скандал в 155 бригаде - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал-майор Михаил Драпатий, командующий Сухопутными войсками ВСУ, дал комментарий относительно ситуации вокруг 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая ранее проходила обучение во Франции.

По информации агентства AFP, представитель французской армии сообщил, что среди украинских военных, которые проходили обучение во Франции, несколько десятков дезертировали, но это не приобрело массового характера, пишет France24.

По данным СМИ, 155-я механизированная бригада "Анна Киевская", после завершения учений во Франции, сейчас выполняет задачи на Покровском направлении.

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Кто такая Соломия Бобровская? Соломия Анатольевна Бобровская - украинский общественный и политический деятель, народный депутат Украины IX созыва, с 29 августа 2019 года член депутатской фракции политической партии "Голос", экс-исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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