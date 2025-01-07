Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что успех личного состава бригады напрямую зависит от качеств и умений командного состава.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал на ситуацию в 155 бригаде / Колаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Драпатый:

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подтвердил проблемы вокруг 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская"

Сейчас проводится работа по совершенствованию командного состава

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый, прокомментировал ситуацию вокруг 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

В эфире телемарафона он отметил, что некоторые из обнародованных скандальных фактов относительно этой бригады действительно имели место.

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"Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", - сказал командующий Сухопутными войсками.

Драпатый подчеркнул, что успех личного состава в значительной степени зависит от качества командования. Он также сообщил, что сейчас ведется работа над совершенствованием командного состава.

"Я уверен, что то, что было озвучено, будет со временем опровергнуто", - добавил Драпатый.

Скандал в 155 бригаде ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, несколько десятков украинских военных, которые проходили обучение во Франции, дезертировали, однако это не стало массовым явлением. Об этом агентству AFP сообщил представитель французской армии, передает France24. По его словам, количество дезертиров среди украинских солдат было незначительным по сравнению с общим количеством тех, кто завершил подготовку.

155-я механизированная бригада "Анна Киевская", которая сейчас действует на Покровском направлении, также участвовала в учениях во Франции, отмечает "Европейская правда".

В конце декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов в Facebook обратил внимание на ненадлежащее формирование и обеспечение этой бригады. Он подчеркнул наличие проблем с личным составом, техникой и боеприпасами, что приводит к потерям.

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Кто такой Михаил Драпатый? Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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