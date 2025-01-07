Во Франции подтверждают дезертирство украинских военных на учениях - СМИ

По словам чиновника армии Франции, среди украинцев "было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным".

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Во Франции подтверждают дезертирство украинских военных на учениях / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

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Обстоятельства дезертирства украинских военных

Во Франции проходила обучение 155-я механизированная бригада "Анна Киевская"

Среди украинских военных, которые проходили обучение во Франции, несколько десятков дезертировали, но это явление не было массовым. Об этом агентству AFP заявил представитель французской армии, пишет France24.

По словам чиновника армии Франции, среди украинцев "было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая количество людей, которые прошли подготовку".

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"Они находились во французских казармах, они имели право выйти", – добавил он.

"Во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человека. Право, предоставленное украинским властям на французской территории, является всего лишь дисциплинарным правом", – заявил другой чиновник телеканалу RTE.

Во Франции проходила обучение 155-я механизированная бригада "Анна Киевская", которая сейчас находится на Покровском направлении, отмечает "Европейская правда".

Украинский журналист Юрий Бутусов в конце декабря 2024 года заявил в Facebook о ненадлежащем формировании и обеспечении бригады, в частности о проблемах с личным составом, техникой и боеприпасами, из-за чего она несет потери.

Государственное бюро расследований позже подтвердило, что ведет расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

По данным Бутусова, президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр "Анна Киевская" под личный контроль.

Дезертирство со службы в ВСУ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в июле 2024 года в Раде в первом чтении приняли законопроект, который открывает возможность возвращения на службу военных, которые впервые самовольно оставили часть (СОЧ). речь идет о первом дезертирстве в условиях военного положения. Такие военнослужащие смогут обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в в/ч для продолжения службы.

Впоследствии стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и нацбезопасности 7 октября поддержал законопроект о СОЧ и дезертирстве. Согласно документу, военнослужащие, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, но вернулись с готовностью продолжить службу, должны быть восстановлены в течение следующих 72 часов командиром в/ч.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь официально те, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал, сможет избежать ответственности и добровольно вернуться к месту прохождения службы.

Срок для добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ) могут продлить. Однако точная дата еще не определена. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

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