Визит автора "мирного плана" Трампа в Киев: в МИД сделали заявление

Что сказали в МИД:
- Встреча с Келлогом состоится в нужное время
- Киев на связи с Келлогом
Визит специального представителя команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога в Киев состоится в свое время. Команды договариваются о деталях его визита. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Визит генерала Келлога для нас очень важен, и я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи", - цитирует главу МИД Укринформ.видео дня
Также Андрей Сибига выразил надежду, что визиты представителей новой администрации Штатов в Киев состоятся уже после инаугурации Дональда Трампа.
"План" Келлога по завершению войны и его визит в Киев – что об этом известно:
Как сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп в конце ноября принял решение назначить специального представителя по Украине и России. Им стал бывший военный, генерал в отставке Кит Келлог.
В апреле прошлого года Келлог предложил заморозить войну в Украине и запустить российско-украинские переговоры. План предусматривает сохранение оккупантами РФ контроля над украинскими территориями, но не отказ Киева от этих земель.
В середине декабря стало известно, что Кит Келлог в январе 2025 года может посетить Киев. Журналисты Reuters писали, что цель визита – встреча с украинскими высокопоставленными лицами и установление контактов.
Позже в Reuters написали, что Кит Келлог отложил свой визит в Киев. Теперь ожидается его поездка в украинскую столицу после инаугурации Трампа. По данным журналистов, дата пока не определена.
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Кто такой Кит Келлог
Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.
Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.
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