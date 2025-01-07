Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

Главное:
- Трамп озвучил новые сроки окончания войны в Украине
- Путин хотел бы встретиться с Трампом
- Новоизбранный президент США раскритиковал политику своего предшественника
Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, заявил, что война страны-агрессора России и Украины сейчас "намного сложнее" и может приобрести дальнейшую эскалацию. Об этом пишет CNN.
"Эта война может стать намного хуже, чем сейчас", - отметил он.
Трамп подчеркнул, что надеется закончить войну в Украине в срок до 6 месяцев, хотя накануне обещал, что ему удастся это сделать всего за 24 часа.
Политик не объяснил, почему произошло такое изменение его риторики, но решил раскритиковать Джо Байдена за его политику в отношении Украины. В частности, Трамп считает, что тактика нынешней администрации США может привести к обострению ситуации.
Избранный президент США также ответил на вопросы, касающиеся планов встретиться с кремлевским диктатором Путиным для обсуждения войны в Украине.
"Ну, я не могу вам этого сказать, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это будет уместно, если я встречусь после 20-го числа (инаугурации в США – Главред)", – заметил он.
Причиной этого он назвал то, что идет ужасная война, на которой гибнет много людей. Трамп в очередной раз подчеркнул, что будь действующим президентом - этой войны никогда бы не произошло.
Не обошел сторонний американский республиканец и темы урегулирования кризисов в Афганистане, России и Сирии. Трамп заявил, что именно политика Байдена по выводу войск из Афганистана вдохновила Россию на вторжение в Украину.
Если бы он принимал решение в этой ситуации, то вывел бы войска из Афганистана "с достоинством и силой и не выглядел бы как кучка дураков с 13 погибшими и многими, многими, тяжелыми, ужасающими ранениями".
"Мы победили ИГИЛ. У нас не было войн. Теперь я вхожу в горящий мир от России, Украины и Израиля", - сказал Трамп на фоне нападения, в результате которого погибли 14 человек в Новом Орлеане на Новый год.
Мирный план Трампа по окончанию войны в Украине
Напомним, Главред писал, что Трамп часто заявлял, что завершит войну между Украиной и Россией в короткие сроки. В сентябрьских дебатах он сказал, что война может быть завершена еще до того, как он официально станет президентом. Однако в своих дальнейших заявлениях Трамп отмечал, что разрешить ситуацию в Украине будет сложнее, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке.
Ранее также стало известно, что на фоне разработки командой Трампа плана мирного урегулирования войны в Украине представители Киева делают все возможное, чтобы повлиять на процесс формирования стратегии США.
В то же время в России накануне заявили, что их не устраивают вероятные инициативы команды избранного президента США Дональда Трампа, согласно которым якобы предлагается отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить миротворцев ЕС и Британии на территории украинского государства.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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