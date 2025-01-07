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По требованию команды Трампа: Путина могут отстранить от власти - Загородний

Анна Косик
7 января 2025, 18:15
224
После вступления Трампа в должность российским элитам могут поставить жесткое условие.
По требованию команды Трампа: Путина могут отстранить от власти - Загородний
Трамп может поставить вопрос ребром по устранению Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

Что сказал Загородний:

  • Отстранение Путина может лечь на плечи элит РФ
  • Трамп может дать указание ликвидировать Путина
  • Вопрос деоккупации территорий Украины может не подниматься до ухода Путина

Новоизбранный президент США Дональд Трамп или его приспешники могут потребовать устранения кремлевского диктатора Владимира Путина от власти. Об этом "РБК-Украина" заявил политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, новая администрация США может более решительно действовать в вопросах отношений со страной-агрессором Россией. В частности элиты РФ могут получить прямое указание сместить Путина.

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"Мол, убирайте этого психа, как вы его будете выбирать - мы не знаем, а вообще потом будет разговор. До этого времени мы даем Украине все, что нужно. Может быть такая ситуация. Более того, Трамп такой, что может еще дать вообще приказ на ликвидацию Путина. Потому что Трамп за свою каденцию нарушил такое негласное правило", - отметил эксперт, имея в виду ликвидацию американцами командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Поэтому российские элиты могут фактически поставить в безвыходное положение. Мол, если вы уберете Владимира Путина сейчас, вам не придется потом заплатить больше.

Загородний также утверждает, что пока Путин у власти, не может подниматься очень важный для Киева вопрос о деоккупации украинских территорий. Поэтому его устранение является важным.

Устранение Путина от власти - что известно

Напомним, социолог Игорь Ейдман ранее предупредил, что российские элиты вполне вероятно могут обсуждать в Москве возможности устранения диктатора РФ Владимира Путина. Но мы об этом узнаем только тогда, когда вспыхнет мятеж.

Накануне также бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что в РФ есть силы, заинтересованные в устранении диктатора Владимира Путина.

Ранее, как писал Главред, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко заявил, что необходимым условием для завершения войны является отстранение Путина от власти.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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