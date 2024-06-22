Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

Сегодня олицетворением зла является Путин и с ним никто за стол переговоров, даже 20-метровый, садиться не будет, говорит Владимир Огрызко.

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Устранение Путина может стать условием окончания войны / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Необходимым условием для завершения войны является отстранение Путина от власти. Об этом на чате в Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Это, безусловно, создаст определенные возможности для того, чтобы те, кто его устранит, и коллективный Запад, безусловно, при участии Украины, начали искать варианты, которые могли бы достаточно быстро привести к завершению войны", - сказал он.

По словам дипломата, в этом вопросе есть также чисто психологические моменты.

"Сегодня олицетворением зла является Путин. И все понимают, что с ним никто за стол переговоров, даже 20-метровый, садиться не будет. И вот вдруг это олицетворение зла исчезает, и появляется мистер Х, или несколько мистеров Х, которых теоретически можно подать как нечто другое. Хотя не известно, кто устранит Путина. Но кроме того, это можно подать как способ поиска решения не с самим злом, а с чем-то другим. Хотя бы попробовать. И тогда ситуация может быть действительно другой", - считает руководитель Центра исследований России.

Он отметил, что если западная часть мира сможет убедить ту группу людей, которая бы устранила Путина, в том, что ей кое-что обещано, и это обещанное будет выполнено, тогда есть шанс договориться на цивилизованных началах.

"По меньшей мере, можно заставить тех людей, которые возьмут власть в России, принять справедливый ультиматум Запада. Это, по моему мнению, вполне реалистично. Но нужно одно - устранить Путина", - подытожил Владимир Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, надежность и стабильность оборонной помощи Запада имеет прямое влияние на войну в Украине - от военной помощи зависит продолжительность российской агрессии.

В то же время, глава Пентагона США Ллойд Остин считает, что в Украине началась "ключевая стадия" войны.

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны со страной-агрессором РФ. По его словам, это лишь даст паузу России перед новой войной.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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