В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

Ллойд Остин акцентирует внимание на необходимости срочно увеличить поставки оружия в Украину.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-nachalas-klyuchevaya-stadiya-voyny-v-pentagone-udivili-zayavleniem-10573109.html Ссылка скопирована

В Украине началась ключевая стадия войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

В Украине началась "ключевая стадия" войны. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин во время брифинга.

Он акцентировал внимание на том, что необходимо увеличить поставки вооружения Украине.

"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне - ред.), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений", - сказал Ллойд Остин. видео дня

Министр также отреагировал на "мирные" условия Путина. Он заявил, что диктатор не имеет права ставить Киеву условия о мире.

"Это как раз то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", - сказал Остин.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред