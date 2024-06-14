УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2024, 18:59обновлено 14 июня, 19:57
149
Ллойд Остин акцентирует внимание на необходимости срочно увеличить поставки оружия в Украину.
Ллойд Остин, ВСУ
В Украине началась ключевая стадия войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

В Украине началась "ключевая стадия" войны. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин во время брифинга.

Он акцентировал внимание на том, что необходимо увеличить поставки вооружения Украине.

"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступила ключевая стадия (в войне - ред.), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений", - сказал Ллойд Остин.

видео дня

Министр также отреагировал на "мирные" условия Путина. Он заявил, что диктатор не имеет права ставить Киеву условия о мире.

"Это как раз то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", - сказал Остин.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Пентагон вторжение России Ллойд Остин
Реклама

Главное за день

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:33 Синоптик
РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:25 Деньги
Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

19:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу 10386

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбу

Медведев сдал Путина с потрохами 6983

Медведев сдал Путина с потрохами

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС 3658

Плотина не выдержит: Гончар раскрыл, почему россияне не прекращают бить по ДнепроГЭС

Слышала странные звуки : женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам 3487

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

Последние новости

19:55

Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал список

19:45

"Никто не хочет напрягаться": Загородний раскрыл истинную суть западных политиков

19:33

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:25

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:17

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
19:05

София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

18:59

В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

18:57

Не убегают с огорода: куда исчезают колорадские жуки зимой - почему их не видно

18:38

"Это произойдет": министр обороны США назвал срок поставки истребителей F-16

Реклама
18:13

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

18:05

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

17:52

Настя Каменских поставила на место известного ведущего - что случилось

17:31

"Мы будем охотиться на флот-призрак" РФ: Кэмерон удивил заявлением о российской нефти

17:25

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

17:20

Не подлетят на километр: как эффективно избавиться от ос - топ 5 методов

17:19

Договоренности об оружии нет: в НАТО поразили заявлением по Украине

17:10

Как засолить огурцы, чтобы были хрустящие: хозяйки поделились советамиВидео

17:08

"РФ, а не Украина, должна вывести войска": в НАТО разнесли предложение Путина

16:59

Путин занервничал и совершил большую глупостьмнение

16:58

Украина получит столько помощи, сколько нужно: Байден объявил о плане победы

Реклама
16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юристаВидео

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военногоВидео

16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

15:22

"Армия РФ уже не может продвигаться дальше": ВСУ отбили позиции на Харьковщине

15:11

Китай "выпиливает" себя из повестки: эксперт об отсутствии КНР на Саммите мира

15:11

Дмитрий Гордон рассказал, что делают и где находятся его сыновья во время войны

15:04

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхакВидео

14:57

HIMARS, IRIS-T и танки Leopard: Германия выделила пакет помощи Украине

14:54

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

14:49

"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

14:49

Это еще и вкусно: почему в Германии принято есть сырой фарш - причина шокируетВидео

14:32

Старики ловят разбойников: рецензия на фильм "Плохие парни: все или ничего"Видео

14:10

Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

13:58

Потери "хуже некуда": россияне загнали добровольческий корпус на фронт

13:45

"Он же умер": поклонники разнесли Потапа за его новое видео

13:44

В семье Заворотнюк случилось еще одно горе

Реклама
13:38

Что может заставить Россию задуматься о мире: озвучены условия

13:30

Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кустеВидео

13:29

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

13:19

Будут грозы, град и температура +8: где в Украине резко ухудшится погода

13:12

Прозрачность восстановления Киевщины: глава ОГА Кравченко рассказал о конференции в Берлине

12:59

"А я буду бабушкой?": Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

12:22

Депутаты Порошенко продолжают вести бизнес в России после полномасштабного вторжения – экспертВидео

12:20

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

12:11

Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхакВидео

11:53

Хотеть поражения России неправильно: Венгрия оскандалилась новым заявлением

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять