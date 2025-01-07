В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Согласно предварительным прогнозам, США будут рассматривать мирное соглашение уже весной 2025 года.

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Мирное соглашение будет предусматривать уступки со стороны Москвы или Киева / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скрин

Главное:

Украина и Россия могут достичь мирного соглашения до Пасхи

Заключение соглашения будет тяжелым шагом для Украины

Путину или Зеленскому придется жертвовать ради мира

Во время предвыборной кампании и после после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп часто говорил, что окончание войны в Украине будет для него и его команды одним из приоритетов.

Роберт Кларк, сотрудник американского мозгового центра Yorktown Institute рассказал Sky News, что хоть Трамп и обещал достичь мира за 24 часа, на самом деле соответствующее соглашение между Украиной и Россией скорее всего будет заключено до Пасхи.

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"Это будет невероятно трудно для Украины... Я думаю, что люди действительно должны уважать тот факт, что это решение Украины. Я думаю, что американская сторона будет рассматривать какое-то соглашение точно до Пасхи", - отметил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

При этом Кларк убежден, что план Трампа будет сводиться к тому, чтобы давить на обе стороны конфликта чтобы определить, чем готов пожертвовать кремлевский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Планы Трампа по завершению войны в Украине

Напомним, Главред писал, что среди украинских чиновников бытует мнение, что команда Трампа все еще находится в процессе обсуждения своей стратегии, и Украина делает все возможное, чтобы повлиять на этот процесс.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он не раскрывает. Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы "приглашением" агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.

Накануне также стало известно, что Трамп в случае провала переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным вполне может повернуться к Украине спиной, ведь будет больше сосредоточен на других вопросах.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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