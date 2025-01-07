РФ не способна на широкомасштабные боевые действия: что изменилось - эксперт

На пути проведения классической наступательной операции противника стоят украинские военные.

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Оккупанты сосредоточили наибольшие ресурсы и силы только на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Грабский:

Возможности оккупантов вести наступательные действия ослаблены

Система боевой подготовки РФ действует на пределе

Россияне способны лишь на интенсивные бои на одном участке фронта

Армия страны-агрессора России в течение нескольких месяцев пытается достичь поставленной цели наступления, однако взамен теряет ресурсы. Об этом рассказал в эфире FREEДОМ военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, на пути реализации вражеских планов стоят украинские военные, которые вносят коррективы в боевые действия, из-за чего классическая наступательная операция РФ терпит провал.

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"Противник не имеет возможности атаковать массами войск с массированным применением наземной техники. Более того, на сегодня мы говорим о том, что в результате расширенной географии нанесения ударов и применения управляемых авиационных бомб количественно снизилось где-то процентов на 30, что тоже вносит свои коррективы, ослабляя возможности противника вести наступательные действия", - пояснил он.

При этом у врага все еще остается возможность накапливать определенные ресурсы, однако нюанс в том, что на грани лимитов система боевой подготовки РФ, поэтому время подготовки контрактников РФ сокращается.

"То есть если для простых контрактников - это 2 недели, для "зеков" это 3 недели. Это максимум, что дается. Для сравнения, в Украине минимальный срок боевой подготовки - это 45 суток, а усредненный - это 2 месяца. Вот, собственно, в чем разница, что позволяет противнику как бы быстрее тратить свои человеческие ресурсы, но есть и обратная сторона этой медали - качество атакующих войск и возможность восстановления боеспособности", - добавил эксперт.

По мнению Грабского сейчас Россия входит в режим, в котором не может вести широкомасштабные боевые действия. На это указывает в том числе и то, что максимальные силы врага сосредоточены только на Донецком направлении, а на других участках фронта разворачивает боевые действия местного значения.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что после активных наступательных действий врага аналитики DeepState сообщили об оккупации РФ города Лозовая, однако спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эту информацию.

Накануне стало известно, что российские оккупанты применяют ужасную тактику на Кураховском направлении. Враг пытается разрушить все дома в Курахово, где ВСУ могут держать оборону.

Курахово / Инфографика: Главред

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области "в клещи".

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Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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