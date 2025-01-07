"Разбирают город по камешку": враг прибегает к ужасной тактике в Курахово

По словам Трегубова, ситуация в Курахово сейчас довольно тяжелая.

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Спикер прокомментировал тактику врага на Кураховском направлении / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Коротко:

Армия РФ использует тактику так называемого "выжженной земли"

Ситуация в городе довольно тяжелая

Украинским военным удается уничтожать российскую армию

Российские оккупанты применяют ужасную тактику на Кураховском направлении. Враг пытается разрушить все дома в Курахово, где ВСУ могут держать оборону. Об этом сообщает представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его информации, в Курахово российские войска пытаются уничтожить даже малоэтажные здания города. Вследствие этого нет возможности для организации обороны, поскольку укреплений фактически не осталось.

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"Любой дом - это укрепление. Если там просто выжженная земля, то оборону держать невозможно. Такую тактику россияне активно применяют вероятно еще со времен Донецкого аэропорта. И они ее применили в Курахово. Именно поэтому операция их там длится долго", - поделился Трегубов.

Он отметил, что россияне пытаются разобрать город по камешку. Несмотря на все украинским военным удается уничтожать российскую армию, наносить удары по их базировании и отражать вражеские штурмы.

"Сейчас ситуация в Курахово довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские города держатся в западной части, на его западной окраине, в том числе держа теплоэлектростанцию, которая находится в городе", - подчеркнул он.

Кроме того, сейчас захватчики используют значительно меньше бронетехники, чем раньше. На этом участке фронта ситуация сложная. В частности, и для оккупантов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков DeepState, российские военные оккупировали село Лозовая в Изюмском районе Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области.

Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" Николай Гриценко рассказал, что армия России на многих участках фронта активизировала свое наступление. Северское направление не стало исключением - враг ежедневно применяет артиллерию, минометы и дроны, чтобы продавить ВСУ огнем.

Кроме того, утром, 6 января Минобороны РФ сообщило в Telegram, что их войска якобы полностью взяли под контроль Курахово. В то же время соучредитель аналитического проекта "Deep State" Руслан Микула отметил, что по состоянию на утро такой информации не было. По его словам, по состоянию на вечер предыдущего дня позиции Сил обороны все еще оставались как минимум в западной и северной части ТЭС, и пока нет подтверждений об их потере.

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Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

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