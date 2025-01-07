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Когда закончится война: боец ВСУ сделал прогноз

Андрей Ганчук
7 января 2025, 10:43
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Россию можно заставить вести переговоры лишь в одном случае, считает Егор Фирсов.
ВСУ, войска РФ
Россияне затягивают время и не настроены на мир - Фирсов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сказал боец Фирсов:

  • Прекращения войны пока не будет
  • Россия сядет за стол переговоров лишь в случае тотальных потерь

В ближайшее время война в Украине вряд ли будет остановлена. Агрессору России прекращение огня сейчас не нужно. Посадить Москву за стол переговоров можно лишь в случае нанесения врагу тотальных потерь на поле боя. Об этом заявил главный сержант БпЛА 109 батальона ВСУ Егор Фирсов.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что россияне затявают время и не настроены на мирный процесс.

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"Враг затягивает время, все эти разговоры — это просто болтовня для отвлечения внимания. Единственный возможный шанс прекратить эту войну — это как раз усилить в десятки раз влияние дронов таким образом, чтобы войну засушить, чтобы линия фронта не двигалась. Чтобы война перешла с маневренной, какая сейчас: один километр мы, к сожалению, отдали, где-то отвоевали — это маневренную войну перевести в позиционную, то есть когда ничего не двигается и враг должен нести тотальные потери", - объяснил Фирсов.

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Как принудить Россию к переговорам

По мнению военного, россияне сядут за сто переговоров только в случае тотальных потерь на поле боя.

"Пока у них есть успех, к сожалению, они не захотят идти ни на какие уступки", - подчеркнул Егор Фирсов.

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Кто такой Егор Фирсов

Егор Фирсов - украинский политический деятель. Народный депутат Украины VII и VIII созывов. С 20 ноября 2019 по 13 мая 2020 года занимал должность временно исполняющего обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины. С 2022 года военнослужащий ВСУ и парамедик, пишет Википедия.

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