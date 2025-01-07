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Не могли поверить даже в США: F-16 уничтожил 6 ракет РФ за один вылет

Марина Фурман
7 января 2025, 13:21
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Историческая операция произошла во время массированной атаки 13 декабря 2024 года.
пилот, F-16
Украинский пилот поставил рекорд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Командование Воздушных сил ВСУ

Основное:

  • Украинский пилот уничтожил 6 российских ракет за один боевой вылет
  • Инцидент произошел 13 декабря 2024 года
  • Пилот использовал четыре авиационные ракеты и авиационную пушку для уничтожения целей

Украинский пилот впервые в истории на F-16 сбил 6 крылатых ракет за один боевой вылет. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в Facebook.

По его словам, историческая операция произошла во время массированной атаки 13 декабря 2024 года.

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Игнат отметил, что именно крылатые ракеты - основная цель украинского истребителя.

Пилот F-16 рассказал, как ему удалось сбить вражеские ракеты, которые были в украинском небе.

"Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!", - поделился пилот.

Игнат подчеркнул, что пилот под крыльями F-16 имел только четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух" - две среднего и две ближнего радиуса действия. Первыми он использовал ракеты с большей дальностью, а потом пришлось сближаться на опасное расстояние, чтобы применить оружие ближнего боя.

В целом украинский пилот уничтожил четыре ракеты с помощью авиационных ракет и еще две - авиационной пушкой.

Полковник Юрий Игнат добавил, что именно этот случай стал уникальным, ведь впервые в истории пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет, две из них - с помощью авиационной пушки. После успешного выполнения задания пилота встречали аплодисментами на аэродроме. Его успех вызвал восхищение не только среди украинских военных, но и в США.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.

В тот же день в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. По данным председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов, известно о погибшем и пострадавших.

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 4 января, запустила по Украине 81 беспилотник. Защитникам Украины удалось сбить 34 вражеских дрона, еще 47 были локально потеряны и не добрались до целей.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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