Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

Начальник штаба авиационной эскадрильи РФ непосредственно причастен к ракетным ударам по Днепру и Кременчугу, рассказали в ГУР.

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Ликвидирован российский пилот, причастный к атакам по Днепру и Кременчугу / Колаж: Главред, фото: скріншот з російського телебачення, wikipedia.org

Под Брянском ликвидировали российского пилота Дмитрия Голенкова, который управлял бомбардировщиком Ту-22М3. Он был причастен к ракетным атакам на Днепр и Кременчуг. Об этом сообщило ГУР.

"Молоток справедливости - на России ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, утром 20 октября тело военного преступника нашли в яблоневом саду села Супонево под российским Брянском. Вероятно, Голенков, умер от множественных травм головы.

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"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком", - отметили в ГУР.

Что известно о российском пилоте

Дмитрий Голенков служил в 52-м тяжелом бомбардировочном авиаполку ВКС РФ (в/ч 33310), который размещается на аэродроме "Шайковка". Он занимал должность начальника штаба авиационной эскадрильи и имел на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Голенков был непосредственно причастен к ракетным обстрелам украинских гражданских объектов. Одним из самых резонансных преступлений стала атака на торговый центр "Амстор" в Кременчуге, произошедшая 27 июня 2022 года. Тогда в ТЦ находились около 1000 человек. В результате российской атаки погибли 22 человека, а десятки получили ранения.

Кроме того, Голенков несет ответственность за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года. В результате этой атаки РФ погибло 46 гражданских лиц, среди которых было 6 детей.

Самолеты РФ, которыми бьют по Украине / Инфографика: Главред

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Ликвидация российских военных - последние новости

Напомним, 18 октября в центре временно оккупированного Луганска взорвался автомобиль. В результате взрыва ликвидирован майор армии РФ Дмитрий Первуха.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Луганске уничтожен российский военный преступник - майор Дмитрий Первуха. Офицер российской оккупационной армии служил в 273-м разведывательном центре, расположенном в Новосибирске, и был причастен к военным преступлениям.

Как сообщал Главред, 16 октября под Москвой застрелили 44-летнего офицера ГРУ Никиту Кленкова. Он был заместителем командира Центра подготовки Сил спецопераций Вооруженных сил РФ и недавно вернулся с войны против Украины.

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