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"Бил оккупанта на самых горячих направлениях": в бою погиб молодой украинский пилот

Руслана Заклинская
14 декабря 2024, 18:18
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Украинский летчик сражался с российскими оккупантами на самых горячих направлениях фронта.
'Бил оккупанта на самых горячих направлениях': в бою погиб молодой украинский пилот
Украина потеряла пилота, который бил врага на самых горячих направлениях фронта / Коллаж: Главред, фото: 40 бригада тактической авиации "Призрак Киева", uk.wikipedia.org

Что известно:

  • Во время выполнения боевого задания погиб молодой пилот 299-й бригады тактической авиации
  • Летчик уничтожал оккупантов на самых горячих направлениях фронта

В субботу, 14 декабря, в бою погиб молодой украинский пилот. Летчик 299-й бригады тактической авиации уничтожал российских оккупантов на самых горячих направлениях фронта. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

"Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот - летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах отметили, что пилоты тактической авиации работают на пределе своих возможностей, используя современные иностранные средства поражения. Они наносят удары в условиях активного противодействия врага, часто входя в зону действия вражеской ПВО и выдерживая высокие перегрузки во время опасных миссий.

"Война продолжается, поддерживайте войско, уважайте тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей! Наша Свобода и Независимость дается нам дорогой ценой", - отметили военные.

Также Воздушные силы подчеркнули, что Украине нужно больше средств, оружия и решимости от партнеров, для достижения справедливого мира.

"Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической войны России", - заверили военные.

Летчики, которые отдали жизнь за Украину

Как сообщал Главред, 12 августа погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена, и во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь за Украину.

Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба 831-й бригады тактической авиации, подполковник Денис Василюк. Он совершил многочисленные боевые вылеты и был награжден орденом "За мужество".

Также в бою погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка, один из героев миссии по эвакуации военных с "Азовстали". Пляка служил в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

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Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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