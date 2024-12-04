В российском плену погиб глава Днепрорудного Евгений Матвеев

Община города трижды избирала Матвеева городским головой Днепрорудного.

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Евгений Матвеев / Фото: Facebook / Євген Матвєєв

Вы узнаете:

Евгений Матвеев попал в плен в 2022 году

Глава Запорожской ОВА назвал Матвеева настоящим патриотом

Российская сторона вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого военные РФ замучили в плену. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация на своем Telegram-канале.

"Жил, работал и погиб от рук оккупантов несломленным. 2 года и 8 месяцев городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев находился в российском плену. Во время последнего обмена его тело было передано Украине", - говорится в сообщении ведомства. видео дня

Община города трижды избирала Матвеева городским головой Днепрорудного. В этой должности он и встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года.

"13 марта 2022 года Евгению Сергеевичу сообщили по телефону о задержке оккупантами автобуса с работниками очередной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Глава города не испугался и выехал на место происшествия. Горняков отпустили, а городской голова попал в лапы захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна", - рассказали ОВА.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отмечает, что Евгений Матвеев был настоящим патриотом, не безразличным к своей стране и обществу. Он всегда работал для людей волевого и принципиального.

"Во время оккупации – не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал", – написал глава Запорожской ОВА в своем Telegram-канале.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на полковника Владислава Селезнева, на одном из направлений Донецкого фронта ситуация обостряется с каждым днем. Он даже предупредил, где ВСУ могут взять в полуокружение.

Кроме этого, недавно стало известно, что Путин поставил цель захватить сразу два города. Дело в том, что разрушенной Авдеевкой и Угледаром РФ вряд ли может убедить своего российского потребителя.

Однако еще существуют шансы, что ВСУ могут сломить планы Путина. Необходимо срочно собраться силами, считает эксперт Дикий, ведь оккупанты надеются обвалить наш фронт и пойти в решительное наступление не когда-нибудь, а прямо сейчас.

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Справка: Днепрорудное Днепрорудное – город в Васильевском районе Запорожской области Украины, административный центр Днепрорудненской городской общины. В 2022 году город был оккупирован российскими войсками в ходе вторжения России на Украину. Население составляет 18 468 человек (на 1 января 2019 года).

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