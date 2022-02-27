В Запорожской области местные жители с мэром вышли навстречу российским танкам - они развернулись

Мэр просто встал перед танками / Скриншот

Попытку захода группы оккупантов в Днепрорудное Запорожской области удалось остановить убедительным словом и готовностью ложиться под колеса. Соответствующий ролик появился в сети.

В кадре видны несколько десятков мужчин и несколько автомобилей, которыми перегородили проезжую часть, не пуская колонну российской техники, состоящую из нескольких танков.

К нежелательным гостям вышел мэр Евгений Матвеев и объяснил пожелания людей.

После непродолжительных переговоров техника оккупантов отступила.

"Матвеев прогнал танки", – посмеивается автор. Мэра другие участники акции сопротивления встретили фразой "Матвеев Красавчик".

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Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова". В какой-то момент бензовоз РФ подвергся атаке "коктейлями Молотова". Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.

Также военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не завершится война, заявил сегодня президент Владимир Зеленский.

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