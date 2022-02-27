Резников: заставить нас сдать столицу не получится

Алексей Резников / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что российским оккупантам не удастся взять украинскую столицу, и советует им "идти домой".

"85 часов обороны.Запугивать украинцев - бесполезно. Сломать наших защитников и защитниц – не получится. Заставить нас сдать столицу – тем более. Чрезвычайно трудные часы. Но они пройдут. Послезавтра – уже весна. Украина - одержит победу. Уже побеждает!",- приводит слова Резникова Минобороны на своей странице в Фейсбуке.

"Враг, который пришел на нашу землю уйдет в известном направлении. Поэтому мы советуем оккупантам идти домой. Пока не поздно. Держим строй!",- добавляет он.

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Напомним, военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не завершится война, заявил сегодня президент Владимир Зеленский.

"Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал он.