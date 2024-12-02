Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Ситуация не только очень угрожающая, однако и имеет тенденцию к критической.

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Кураховское и Покровское направления остаются сложными / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

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Оккупанты поставили цель взять ВСУ в полуокружение

Враг будет двигаться дальше в направлении Запорожской области

Армия РФ уже не может в таком большом количестве запускать авиационные бомбы

Особенно угрожающей ситуация является у Большой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области. В то же время ключевыми остаются и Кураховское и Покровское направления.

Как пояснил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в эфире "Суспільного", агрессоры хотят полуокружить населенный пункт, и сейчас уже 2 из 3 дорог к городу враг взял под свой контроль.

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К сожалению, ситуацию осложняет то, что враг имеет возможность активно проводить наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта.

"Именно там враг пытается создать полуокружение с помощью оккупации этого населенного пункта, нашего гарнизона, который защищает сейчас Великую Новоселку. На самом деле очень тревожная тенденция. Очевидно, что враг не остановится на этом участке фронта, будет двигаться дальше в направлении Запорожской области", - сказал Селезнев.

Как пояснил эксперт, ситуация не только очень угрожающая, однако и имеет тенденцию к критической, это очевидно.

"Из трех дорог, которые шли в направлении Великой Новоселки, две уже находятся под контролем российских оккупантов. И если тенденции будут такие и дальше, то есть риск попадания в оперативное полуокружение нашего гарнизона в районе этого населенного пункта. Что безусловно очень опасно", - подчеркнул эксперт.

Комментируя другие участки фронта, Селезнев заявил, что значительно уменьшилось количество примененных россиянами управляемых авиационных бомб за эти последние несколько дней.

"С чем это связано, то ли с погодными условиями - обильный туман и другие недостатки, которые делают невозможным тактическое использование врагом авиации, или возможно мы наконец получили дополнительные силы и средства противовоздушной обороны - доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом, враг не имеет возможности в таком большом количестве запускать авиационные бомбы. Это является в определенной степени для нас вспомогательным фактором", - сказал полковник ВСУ.

КАБ - что известно / Инфографика: Главред

Оккупанты продвигаются вперед, активно используя артиллерийскую компоненту и проводя "мясные штурмы", за счет чего можгут продвигаться вперед.

"Но это дает им о себе знать. В частности за прошедшие 4 суток количество вражеских потерь никогда не было меньше отметки 1,7 тыс убитых и покалеченных их военнослужащих", - подчеркнул Селезнев.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на эксперта Варченко, Путинпоставил цель захватить сразу два города. Речь идет о Мирнограде и Купянске.

Вполне вероятно, что Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, что мы делали в Крынках.

А вот на Курщине украинцы могут похвастаться успешным продвижением. Украинские силы недавно достигли маленькой победы к северу от Новоивановки, указывают аналитики ISW.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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