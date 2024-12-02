Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Основное:
- Оккупанты поставили цель взять ВСУ в полуокружение
- Враг будет двигаться дальше в направлении Запорожской области
- Армия РФ уже не может в таком большом количестве запускать авиационные бомбы
Особенно угрожающей ситуация является у Большой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области. В то же время ключевыми остаются и Кураховское и Покровское направления.
Как пояснил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в эфире "Суспільного", агрессоры хотят полуокружить населенный пункт, и сейчас уже 2 из 3 дорог к городу враг взял под свой контроль.
К сожалению, ситуацию осложняет то, что враг имеет возможность активно проводить наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта.
"Именно там враг пытается создать полуокружение с помощью оккупации этого населенного пункта, нашего гарнизона, который защищает сейчас Великую Новоселку. На самом деле очень тревожная тенденция. Очевидно, что враг не остановится на этом участке фронта, будет двигаться дальше в направлении Запорожской области", - сказал Селезнев.
Как пояснил эксперт, ситуация не только очень угрожающая, однако и имеет тенденцию к критической, это очевидно.
"Из трех дорог, которые шли в направлении Великой Новоселки, две уже находятся под контролем российских оккупантов. И если тенденции будут такие и дальше, то есть риск попадания в оперативное полуокружение нашего гарнизона в районе этого населенного пункта. Что безусловно очень опасно", - подчеркнул эксперт.
Комментируя другие участки фронта, Селезнев заявил, что значительно уменьшилось количество примененных россиянами управляемых авиационных бомб за эти последние несколько дней.
"С чем это связано, то ли с погодными условиями - обильный туман и другие недостатки, которые делают невозможным тактическое использование врагом авиации, или возможно мы наконец получили дополнительные силы и средства противовоздушной обороны - доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом, враг не имеет возможности в таком большом количестве запускать авиационные бомбы. Это является в определенной степени для нас вспомогательным фактором", - сказал полковник ВСУ.
Оккупанты продвигаются вперед, активно используя артиллерийскую компоненту и проводя "мясные штурмы", за счет чего можгут продвигаться вперед.
"Но это дает им о себе знать. В частности за прошедшие 4 суток количество вражеских потерь никогда не было меньше отметки 1,7 тыс убитых и покалеченных их военнослужащих", - подчеркнул Селезнев.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на эксперта Варченко, Путинпоставил цель захватить сразу два города. Речь идет о Мирнограде и Купянске.
Вполне вероятно, что Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, что мы делали в Крынках.
А вот на Курщине украинцы могут похвастаться успешным продвижением. Украинские силы недавно достигли маленькой победы к северу от Новоивановки, указывают аналитики ISW.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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