На фронте погиб популярный украинский музыкант

О смерти 39-ти летнего молодого отца и музыканта сообщила его подруга.

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Россияне убили популярного украинского музыканта / Коллаж Главред, фото Instagram/avika

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Во время боевого задания погиб Юрий Мелофан

О смерти товарища сообщила певица Лавика

Россияне убили еще одного талантливого украинца - музыканта и диджея Юрия Мелофона.

О смерти артиста сообщила в Instagram певица Лавика (Любовь Юнак). 39-ти летний Юрий ушел из жизни 2 декабря. На передовой военнослужащий выполнял боевое задание.

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У музыканта осталась жена и четырехлетний сын.

"Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я", — написала Лавика.

В начале полномасштабного вторжения Мелофон сначала стал волонтером, а уже после присоединился к войску. Артистка также вспомнила, как друг поддерживал ее даже находясь на передовой.

Теперь папа этого мальчика - герой навсегда / Фото Instagram/lavika

"В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре. Юра так много делал добрых дел и даже находясь на фронте всегда писал первым, спрашивал как состояние и как дела, а когда погиб мой брат — он агитировал весь свой батальон заходить в "Дію" и делать огласку на мою петицию, чтобы собрались голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь "брат боролся, и ты борись", — поделилась она.

Она также добавляет, что последнее сообщение от героя было - поздравление с Днем Рождения. "После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья", - написала она.

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