Трамп может дистанцироваться от проблемы завершения войны в Украине - дипломат

Он хочет быстрого завершения войны в Украине. Если ему не удастся этого добиться, то он может просто дистанцироваться от ситуации.

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Трамп может дистанцироваться от проблемы завершения войны в Украине, отмечает дипломат/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Основные тезисы Бессмертного:

Трамп может дистанцироваться от проблемы завершения войны в Украине

Он может пойти на такой шаг, если ему не удастся решить эту ситуацию быстро

Избранный президент Соединенных Штатов Америка Дональд Трамп может дистанцироваться от проблемы российской агрессии против Украины, если он увидит, что ему не удается добиться быстрого завершения боевых действий.

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Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, пишет Еспресо. Он отметил, что на возможность такого поведения Трампа указывает то, как он действовал в различных ситуациях с другими странами.

"Единственное, чего я больше всего опасаюсь, анализируя, какие шаги делал Дональд Трамп в сложных ситуациях с Северной Кореей, Китаем, когда с первого подскока он не может ничего решить, тогда дистанцируется от ситуации", - сказал Бессмертный.

Дипломат отметил, что подобные действия от Трампа уже можно увидеть на других примерах.

"И это уже сейчас начинает давать о себе знать, когда Трамп начинает давать наряды: "Вот, пусть там с Ким Чен Ыном встречается Реджеп Тайип Эрдоган. Пусть с филиппинским президентом встречается китайское руководство". То есть он устраняется, начинает раздавать наряды", - отметил дипломат.

Война в Украине - последние новости

В Deep State армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе. Оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ прорвались в трех районах Курщины - в ISW рассказали о новом наступлении. Российские военкоры обеспокоены активностью ВСУ в Курской области, пишет ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

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