'Тысячи километров окажется в большом котле': эксперт предупредил об опасности

Враг из России хочет перерезать дорогу, ведущую в Днепропетровскую область.

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Оккупанты на фронте применяют опасную тактику / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

О чем сказал Ступак:

Враг пытается обойти Покровск с разных сторон

В Донецкой области важными для РФ являются два больших стратегических направления

Россия пытается сделать большую дугу и сформировать котел

Оккупанты из России поставили себе цель захватить Покровск. Для этого они используют уже заезженную практику - не идут в лобовые атаки, а пытаются обойти город с разных сторон.

Деталями поделился экс-сотрудник СБУ Иван Ступак для "24 Канала".

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Однако, по словам эксперта, такая тактика армии России для захвата Покровска довольно опасна.

"Это угрожающая тактика, однако она не новая. Россия активно ее отработала и отточила, а сейчас совершенствует", - сказал Ступак.

Как напоминает Ступак, это далеко не первый такой случай, ранее враг использовал такие же маневры, когда обходил Селидово, Угледар, Кураховку, и сейчас - Великую Новоселку, ее он пытается взять в "клещи".

Начиная еще с 2024 года, в Донецкой области для противника основными целями являются два крупных стратегических направления: Покровск, а также то, что осталось от Курахово. Именно в этом месте у агрессоров большое скопление сил, там фиксируется наибольшее количество боестолкновений.

Покровск / Инфографика: Главред

Ступак также отмечает, что российские военные прикладывают усилия, чтобы обойти Покровск слева и перерезать дорогу, которая ведет в Днепропетровскую область.

"А если посмотреть еще масштабнее и проследить за направлениями движения российских войск, в частности, на Часов Яр, то можно увидеть, что эти направления должны объединиться примерно в районе Дружковки. Россияне попытаются сделать большую дугу, и тогда несколько сотен, а может и тысяч квадратных километров территории Украины, вероятно, окажется в большом котле", - рассказал экс-сотрудник СБУ.

Ступак резюмировал, что это может быть наиболее реальный вариант, который враг попытается реализовать.

Что происходит в Покровске - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, от Покровска до Часового Яра враг приготовил ловушку. Ситуация является угрожающей, ведь РФ хочет сразу захватить не 10-20 кв. км, а даже тысячу квадратных километров территории.

Недавно представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов дал ответ, заставят ли оккупанты ВСУ выйти из Покровска. Сейчас российские агрессоры пытаются ослабить логистические возможности Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, военный аналитик Дмитрий Снегирев прокомментировал угрозу выхода РФ на админграницы Донецкой области. По его словам, под контролем Сил обороны Украины находятся крупнейшие промышленные города, та же Покровская агломерация.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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